Два многоэтажных паркинга могут появиться в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Два многоуровневых паркинга могут появиться на левобережье Астаны. Сейчас рассматриваются вопросы по целесообразности и привлечению инвесторов для строительства проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Один из них – крытый многоуровневый паркинг на территории между зданием Генеральной прокуратуры РК и акционерным обществом «Jusan Bank». Земельный участок площадью 1,9376 га, расположенный по улице Сығанақ, принадлежит на праве частной собственности АО «First Heartland Jusan Bank».

«В настоящее время акционерным обществом рассматривается вопрос привлечения инвесторов для строительства крытого, многоуровневого паркинга», - говорится в ответе Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Второй крытый многоуровневый паркинг может появиться за зданием Верховного суда РК.

«На данном участке существует бесплатная автопарковка на 350 мест. В настоящее время рассматривается целесообразность строительства паркинга на данном участке», - добавили в акимате.

Также в ведомстве ответили на вопрос о судьбе заявленных в 2016 году проектов. Тогда сообщалось о планах строительства двух шестиэтажных наземных паркингов по проспекту Кабанбай батыра, 32/1 и по улице Достык (район БЦ «Москва»). Позже они были отложены из-за дороговизны.

«На сегодняшний день строительство вышеуказанных паркингов не рассматривается», - сообщили в управлении.

Не планируется и строительство пешеходного моста близ Дома министерств.

Напомним, проблему нехватки парковочных мест в столице поднял Президент РК Касым-Жомарт Токаев в январе во время совещания по вопросам развития Астаны.

«Люди вынуждены парковать автомобили где придется, в том числе во дворах жилых домов. Это несомненно создает дискомфорт для жителей близлежащих жилых комплексов. Между Генеральной прокуратурой и зданием «Жусан банка» имеется свободный земельный участок. Альтернативный вариант – территория за зданием Верховного суда. Поручаю Правительству совместно с акиматом города рассмотреть возможность строительства многоуровневого крытого автомобильного паркинга и пешеходного моста на одном из этих участков», - сказал тогда Глава государства.