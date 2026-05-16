Два мировых рекорда по казахскому рукоделию установили в ВКО

В Восточно-Казахстанской области в рамках Международного дня семьи прошёл международный фестиваль «Ғасырлық дәстүрлер» («Вековые традиции»), в ходе которого были официально зафиксированы два мировых рекорда GBR в области национального декоративно-прикладного искусства, передает агентство Kazinform.

Главным событием фестиваля стало включение проекта «Аламан құрақ — 2026» в международную книгу рекордов Global Best of Records. Проект, основанный на традиционном казахском искусстве лоскутного шитья, получил статус мирового рекорда и международное признание.

В рамках рекордного проекта публике представили декоративные подушки «Жылқы» шириной 60 сантиметров. На изделиях, выполненных в национальном стиле, изображен конь — один из главных символов свободы, силы и благородства в казахской культуре. Всего мастерицы изготовили 788 подушек, что также было официально внесено в международную книгу рекордов Global Best of Records.

Еще одним рекордным достижением стало национальное шествие швей и мастериц, представивших декоративные изделия. Масштабную церемонию зарегистрировали как отдельный мировой рекорд.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов отметил, что развитие народных промыслов и сохранение культурного наследия являются важным направлением для региона.

— Наш регион всегда славился богатым культурным наследием, многообразием этносов и бережным отношением к традициям. Сегодня мы уделяем особое внимание поддержке ремесленников, развитию креативных индустрий и созданию условий для передачи мастерства молодому поколению, — подчеркнул глава региона.

По завершении фестиваля все изготовленные подушки передали воспитанникам детского дома «Үміт».

Организаторы отмечают, что проект направлен не только на популяризацию национальных ценностей, но и на продвижение казахского декоративно-прикладного искусства на международной арене. Гости фестиваля смогли увидеть современное прочтение традиционного искусства и познакомиться с новыми формами сохранения национального наследия.

Кроме того, достижения фестиваля «Ғасырлық дәстүрлер» еще раз подтвердили высокий культурный потенциал Восточного Казахстана и укрепили авторитет казахского ремесленного искусства на мировом уровне.