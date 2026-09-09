Два мини-цеха по незаконной переработке золотоносной руды ликвидировали в Акмолинской области

Незаконное производство было организовано в поселках Заводской и Аксу, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, полицейские выявили и ликвидировали два мини-цеха по незаконной переработке золотоносной руды, которые действовали в поселках Заводской и Аксу города Степногорска.

Фото: Департамент полиции Акмолинской области

— В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборота драгоценных металлов, сотрудники полиции установили лиц, причастных к организации нелегального производства. В рамках следственных мероприятий из помещений изъяты специальное оборудование и золотосодержащий материал, — отметили в полиции.

Предварительно установлено, что сельчане организовали незаконное производство самостоятельно, оборудовав для переработки руды специальные помещения.

— По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Назначены соответствующие экспертизы, проводятся необходимые следственные мероприятия, — резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что стройсмеси под видом известных брендов нелегально производили в Шымкенте.