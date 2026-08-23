Два лесных пожара зарегистрировали в Казахстане

22 августа в Казахстане зарегистрировали два лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

По регионам:

Актюбинской области — 1 пожар;

ГНПП Бурабай — 1 пожар.

В Минэкологии отметили, что мониторинг лесных массивов осуществляется с воздуха и наземными силами. В ходе наблюдения выявленные очаги возгорания оперативно передаются соответствующим службам, к их ликвидации привлечены необходимые силы и специальная техника. В настоящее время на местах работают сотрудники лесного хозяйства и специалисты РГКП «Казавиаорманохрана».

Основная задача задействованных подразделений — удержать огонь в установленных границах и не допустить его перехода на новые участки. Специалисты проводят поэтапные работы по тушению возгораний, полной ликвидации угрозы и проверке территории на предмет возможного повторного возгорания.

— В связи с этим призываем жителей и отдыхающих на природе проявлять особую осторожность. При посещении лесных и степных территорий необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, внимательно обращаться с источниками огня и не оставлять их без присмотра. Важно также не допускать любых действий, которые могут привести к возникновению пожара, — подчеркнули в Минэкологии Казахстана.

Напомним, в селе Бесагаш Алматинской области произошло возгорание в здании ресторана, расположенного на улице Тлендиева.