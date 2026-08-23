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    Два лесных пожара зарегистрировали в Казахстане

    22 августа в Казахстане зарегистрировали два лесных пожара, передает Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов Казахстана.

    Два лесных пожара зарегистрировали в Казахстане
    Фото: Anadolu

    По регионам:

    • Актюбинской области — 1 пожар;
    • ГНПП Бурабай — 1 пожар.

    В Минэкологии отметили, что мониторинг лесных массивов осуществляется с воздуха и наземными силами. В ходе наблюдения выявленные очаги возгорания оперативно передаются соответствующим службам, к их ликвидации привлечены необходимые силы и специальная техника. В настоящее время на местах работают сотрудники лесного хозяйства и специалисты РГКП «Казавиаорманохрана».

    Основная задача задействованных подразделений — удержать огонь в установленных границах и не допустить его перехода на новые участки. Специалисты проводят поэтапные работы по тушению возгораний, полной ликвидации угрозы и проверке территории на предмет возможного повторного возгорания.

    — В связи с этим призываем жителей и отдыхающих на природе проявлять особую осторожность. При посещении лесных и степных территорий необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, внимательно обращаться с источниками огня и не оставлять их без присмотра. Важно также не допускать любых действий, которые могут привести к возникновению пожара, — подчеркнули в Минэкологии Казахстана. 

    Напомним, в селе Бесагаш Алматинской области произошло возгорание в здании ресторана, расположенного на улице Тлендиева. 

    Пожар Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Тамирис Әбділдина
    Тамирис Әбділдина
    Автор