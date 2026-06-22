Два колледжа Казахстана будут обучать гидрологов и гидротехников

С 2026-2027 учебного года еще два колледжа начнут подготовку специалистов для водохозяйственной отрасли, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Как сообщает Минводы и ирригации РК, Мангистауский индустриально-технический колледж им. О. Турмаганбетулы начнет подготовку кадров по специальностям «Техник-гидролог» и «Гидрогеология и инженерная геология». Темиртауский высший политехнический колледж в Карагандинской области начнет обучение студентов по специальности «Гидротехническое строительство».

Сейчас подготовку кадров для водохозяйственной сферы осуществляют 8 средне-специальных учебных заведений, в которых обучаются 757 студентов. По итогам 2025-2026 учебного года общее количество выпускников данных колледжей составило 208 человек.

— Студенты-водники, обучающиеся в данных колледжах, проходят производственную практику в филиалах РГП «Казводхоз». Министерство водных ресурсов и ирригации заключило соответствующие меморандумы со всеми учебными заведениями, готовящими специалистов водохозяйственной сферы. В текущем году число студентов, проходящих производственную практику в водной отрасли выросло почти вдвое. Обучение студентов колледжей осуществляется по таким специальностям, как «Гидротехническое строительство», «Гидротехническая мелиорация», «Эксплуатация очистных сооружений систем водоснабжения и водоотведения» и «Гидрогеология, — сообщил директор департамента науки и инноваций Министерства водных ресурсов и ирригации Марат Иманалиев.

Ранее сообщалось, что почти 100 тысяч студентов колледжей Казахстана временно трудоустроят летом.