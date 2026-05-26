Почти 100 тысяч студентов колледжей Казахстана временно трудоустроят летом

Летом студентов колледжей Казахстана привлекут к временной работе, волонтерским проектам и обучению искусственному интеллекту. Курсы по цифровизации и ИИ пройдут 50 тыс. молодых людей, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра просвещения Жулдыз Сулейменовой, работа по занятости и развитию навыков продолжится среди 388 тыс. студентов колледжей. В летний период внимание уделят трудоустройству, приобретению профессионального опыта и повышению общественной активности молодежи.

— В частности, 98 900 студентов пройдут педагогическую практику и будут временно трудоустроены на базе пришкольных и сезонных центров. Из них около 59 тысяч студентов пройдут практику, а 39 тысяч будут привлечены к сезонным работам, — сообщила Сулейменова на заседании Правительства.

По данным ведомства, еще 2000 студентов примут участие в тренировках WorldSkills, 29 тыс. — в волонтерских движениях и отрядах «Жасыл ел», а 169 тыс. молодых людей присоединятся к проекту «Читающая молодежь».

— 50 тысяч молодых людей будут охвачены курсами по цифровизации и искусственному интеллекту. В спортивных, культурных и познавательных мероприятиях примут участие 48 тысяч студентов. Вместе с тем на базе колледжей будут организованы мероприятия по профориентации, поддержке стартап-проектов, развитию предпринимательских навыков, а также мастер-классы совместно с производственными партнерами, — отметила Сулейменова.

Как отметила Сулейменова, такая работа направлена на адаптацию студентов к рынку труда, развитие профессиональных компетенций и повышение общественной активности молодежи.

Напомним, в 2026 году учебный год в Казахстане завершили почти 4 млн школьников.