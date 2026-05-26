Учебный год в Казахстане завершили почти 4 млн школьников

Торжественное вручение аттестатов выпускникам школ Казахстана пройдет 17–18 июня. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Учебный год во всех организациях образования завершился 25 мая едиными классными часами на тему «Закон и порядок — ценности Народной Конституции!».

По словам министра, в текущем году в Казахстане обучались 3,9 млн школьников. Из них 343 тысяч учащихся завершают 9 класс, а 215 тысяч — 11 класс.

Количество претендентов на знак «Алтын белгі» составляет 13 175 человек. Аттестат с отличием могут получить 18 555 выпускников 11 классов и 31 181 учащийся 9 классов.

Также обучение в 763 колледжах страны завершают 168 тыс. студентов.

Итоговая аттестация выпускников школ пройдет с 29 мая по 15 июня. Для обеспечения прозрачности и академической честности материалы экзаменов будут направлять в организации образования в день проведения экзамена.

Глава ведомства отметила, что выпускные мероприятия разрешено проводить только в учебных заведениях.

— Торжественное вручение аттестатов выпускникам школ состоится 17–18 июня. Проведение выпускных мероприятий предусмотрено исключительно на базе организаций образования. Запрещена организация выпускных вечеров в ресторанах, кафе и банкетных залах, а также незаконный сбор денежных средств, — сообщила она.

По ее словам, Министерство просвещения и акиматы приняли совместный приказ, согласно которому организация и проведение выпускных будет на контроле совместно с органами внутренних дел.

Ранее сообщалось, что в Алматы накануне последнего звонка полиция пресекла факт организации автокортежа с участием выпускников одной из школ города.