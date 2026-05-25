Полиция пресекла автокортеж выпускников в Алматы

В Алматы накануне последнего звонка полиция пресекла факт организации автокортежа с участием выпускников одной из школ города, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В полиции Алматы рассказали, что несмотря на разъяснения о запрете кортежей, группа выпускников организовала передвижение автоколонной по улицам города, грубо нарушая требования безопасности дорожного движения.

В результате принятых мер к ответственности привлечены родители 21 несовершеннолетнего участника за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кроме того, сотрудниками полиции составлены пять административных протоколов по фактам нарушений правил эксплуатации транспортных средств, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях. Транспортные средства водворены на специализированную штрафстоянку.

— Полиция заблаговременно предупреждала о недопустимости проведения автокортежей, особенно с участием несовершеннолетних. Тем не менее, отдельные граждане проигнорировали требования закона. Хочу подчеркнуть, что по каждому подобному факту полиция будет принимать принципиальные меры. Праздничное настроение не должно становиться причиной нарушений и угрозы безопасности окружающих, — отметил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Абдинур Тасыбаев.

Полиция напоминает, что в день последнего звонка и в последующие дни будет усилен контроль за соблюдением общественного порядка и правил дорожного движения. Особое внимание уделяется предотвращению правонарушений с участием выпускников. Полиция призывает родителей и самих выпускников ответственно отнестись к празднику, соблюдать требования закона и не подвергать опасности себя и окружающих.

