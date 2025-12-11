РУ
    08:39, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Два ирригационных канала реконструировали в Меркенском районе Жамбылской области

    В Меркенском районе завершена капитальная реконструкция межхозяйственных каналов АПТП и «Майлыбай» общей протяженностью 36,6 км, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минводы и ирригации РК.

    Два ирригационных канала реконструировали в Меркенском районе Жамбылской области
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Проект по реконструкции ирригационных каналов, дренажных систем и сооружений Жамбылской области реализуется при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

    К настоящему времени подрядной организацией полностью выполнены все строительно-монтажные работы. Создана комиссия по сдаче и приемке объектов в эксплуатацию с участием автора проекта, службы технического надзора и подрядной организации. Проводится визуальное обследование каналов.

    Два ирригационных канала реконструировали в Меркенском районе Жамбылской области
    Фото: Минводы и ирригации РК

    Реконструкция межхозяйственных каналов началась в октябре 2024 года. В данный момент на объектах задействованы 15 единиц спецтехники и 30 человек.

    — Реализация проекта позволит улучшить подачу поливной воды на 2700 га орошаемых земель Меркенского района и тем самым поспособствует развитию сельского хозяйства Жамбылской области. Коэффициент полезного действия при транспортировке воды увеличится с 62% до 80%, что заметно снизит ее потери, — сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.

    Ранее министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов ознакомился с ходом работ на системах межхозяйственных каналов «Утемис», «Сенкибай» и «Белходжа» в Жамбылской области.

    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
