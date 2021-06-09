Два года президентства Токаева: что было сделано в экономике

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Руководитель Представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК в Алматы Абен Асель поделилась своим мнением относительно работы Главы государства Касым-Жомарта Токаева на своем посту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Касым-Жомарт Токаев в конкурентной борьбе на пост Главы государства четко обозначил основные ключевые принципы своей предвыборной программы: «Преемственность. Справедливость. Прогресс» по мнению эксперта, именно, они служат фундаментом реализуемого Главой государства курса реформ (развития) в политической, социально-экономической, внешнеполитической сферах.

«Преемственность курса развития экономики — это сохранение приоритетов экономической политики Первого Президента РК, Лидера нации Н. Назарбаева, обозначенных им в долгосрочной Стратегии «Казахстан-2050», - отмечает она.

Следуя выбранным принципам, Глава государства в своем первом Послании народу Казахстана отметил: «Нам нужно реализовать ряд структурных задач в рамках предложенной Елбасы долгосрочной стратегии развития до 2050 года и Плана нации», обозначив следующие ключевые направления в экономике:

- дальнейшая диверсификация экономики и повышение производительности труда;

- повышение отдачи от квазигосударственного сектора;

- развитие и повышение эффективности малого и среднего бизнеса;

- поддержка национального бизнеса на международных рынках;

- дальнейшее развитие и повышение потенциала агропромышленного комплекса;

- установление справедливого налогообложения и разумного финансового регулирования;

- эффективное использование Национального фонда.

В рамках отмеченных приоритетов глава государства реализует свою управленческую политику.

«Одной из весомых проблем национальной экономики Казахстана является высокая доля участия государства в экономике, что является одной из причин низкой производительности в стране. Об этом сообщили эксперты Всемирного банка в исследовании «Казахстан. Преодоление стагнации производительности»: «Концентрация активов в государственной собственности позволила государству ввести монополию во многих отраслях экономики, что привело к неконкурентным ценам, производственным квотам и другим результатам, которые отрицательно сказались на общей конкурентоспособности экономики». Шагом к сокращению доли присутствия государства в экономике стало объявление Президентом моратория на создание новых государственных компаний в экономике до конца текущего года, а в отношении имеющихся национальных холдингов и квазикомпаний ­– проведение анализа эффективности их деятельности. В целом поставлена задача довести долю государства в экономике до стандартов стран ОЭСР, что даст импульс частным инвестициям и развитию МСБ», - подчеркнула Асель Абен.

Она отметила, что Президент также обратил внимание на проблемы финансового сектора РК, в котором показатели роста потребительского кредитования намного опережают показатели кредитования юридических лиц. За 2019 год объем кредитов физических лиц вырос на 25%, в то время как кредитование корпоративного сектора снизилось на 8,7%. Перекредитованность населения может негативно повлиять на качество кредитного портфеля банков второго уровня и даже привести к дефолту финансовых институтов.

«Имеющаяся проблема закредитованности населения РК, в особенности ее социально уязвимых слоев, потребовала принятия экстренных мер. В этой связи Касым-Жомарт Токаев в 2019 году подписал Указ «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», по которому правительство погасило задолженность по беззалоговым потребительским займам отдельных категорий граждан. Таким образом, в разовом порядке была погашена задолженность по кредитам более 500 тыс. гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а 1,2 млн. казахстанцам были списаны штрафы и пени по потребительским кредитам», - напомнила эксперт.

Ответной мерой Национального банка на поручение Президента о недопущении подобной ситуации в будущем стало введение двухэтапной проверки потенциального заемщика на платежеспособность и кредитоспособность.

«Управление бюджетом страны является важным аспектом установления доверия между государством и его гражданами. Вопрос неэффективного расходования бюджетных средств вызывало особую озабоченность общества в последнее время. Отвечая этим запросам, Президент РК Касым-Жомарт Токаев призвал оптимизировать расходы на всех этапах бюджетного планирования и объявил долгосрочный мораторий на приобретение дорогостоящего транспорта, мебели, проведения необоснованных имиджевых и консалтинговых трат. Глава государства ориентирует правительство в управлении бюджетом в первую очередь полагаться на доходную часть республиканского бюджета и выдерживать политику постепенного снижения трансфертов из Национального фонда. Также обращает внимание на необходимость модернизации налоговой системы с фокусом на более справедливое распределение национального дохода. Так, Президент ставит задачу перед Правительством изучить вопрос целесообразности введения прогрессивной шкалы на индивидуальный подоходный налог, которая применяется во многих развитых странах мира в настоящее время», - обратила внимание эксперт.

Следуя принципу справедливости, Президент дает указание уравнять заработную плату и условия труда местных и иностранных рабочих. Этот шаг справедливо уравнивает в правах на достойную оплату и условия труда местных рабочих.

По ее словам, Глава государства принимает активные меры по обеспечению социального благополучия граждан. В рамках поставленной президентом задачи по решению жилищных вопросов, была разработана и внедрена лестница доступности жилья, где определяющим фактором выступают доходы населения.

«Малый и средний бизнес – опора экономического развития любого государства. Учитывая его роль в экономике, поддержка МСБ является важнейшим приоритетом. С целью содействия развития предпринимательства и активного развития отечественного товаропроизводства в стране с начала 2019 года стартовала программа льготного кредитования «Экономика простых вещей». С целью поддержки предпринимательства и обеспечения внутреннего спроса в условиях кризиса Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить финансирование программы до 1 трлн тенге, что позволит многим предприятиям МСБ сохранить рабочие места и развиваться в непростых условиях спада экономической активности», - считает спикер.

Асель Абен считает, что ответом на все заявленные инициативы Президента выступили положительные показатели индикаторов социально-экономического развития по итогам 2019 года. Так, итоги 2019 года зафиксировали рост ВВП с показателем в 4,5% против 4,1% в 2018 году. Положительная динамика отмечалась практически во всех основных секторах экономики. Промышленное производство выросло на 3,8%, объем розничной торговли ускорился относительно уровня 2018 года и составил 5,8%, при этом значительный рост произошел в машиностроении – на 20,9%, в легкой промышленности – на 13,5%. Объем строительных работ увеличился на 12,9%, отметился рост по всем направлениям в сфере транспорта, индекс физического объема услуг данной отрасли составил 5,1%.

В финансовом секторе произошел рост кредитования экономики на 5,9%, увеличился показатель объема депозитов. Поступления в государственный бюджет были исполнены на 101% к годовому плану, а дефицит установился на уровне 1,9% к ВВП. Экономический рост отразился и на состоянии доходов населения, продемонстрировав рост в номинальном выражении на 11,3%, а в реальном – на 5%. Уровень инфляции в годовом выражении сохранился в рамках заявленного коридора в 4-6% и установился с показателем в 5,4%.

2020-2021 гг.

«На второй год президентства Касым-Жомарта Токаева страна столкнулась с мировым кризисом, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Этот кризис отличается от предыдущих, так как первопричина не имеет экономической основы. Но тем не менее, урон, который был нанесен мировой экономике, сравнивают с Великой депрессией 1930-х гг. Падение мировой экономики по итогам 2020 года составило более 4%. Пандемия коронавирусной инфекции нанесла значительный экономический урон в масштабах мировой экономики, разрушив слаженные производственные цепочки, вызвав коллапс на мировом рынке нефти. В этих условиях Правительствами стран мира принимались беспрецедентные антикризисные меры. Казахстан, как страна, чья экономика зависима от экспорта сырьевых ресурсов, испытала двойной шок: вследствие падения мировых цен на нефть и практически остановки сектора услуг в 2020 году», - говорит эксперт.

В то же время, в условиях кризиса обнажились системные проблемы государственного управления. Наиболее явно проблема проявилась в системе здравоохранения в июне-июле 2020 года в период пика заболеваемости населения коронавирусом.

«В этих условиях необходимо было принимать решительные меры, направленные на минимизацию последствий шоков для населения, поддержку наиболее пострадавших секторов экономики, поддержку занятости. Поэтому одним из первых решений Главы государства стало решение о разворачивании масштабной антикризисной программы. Два пакета антикризисных мер, общим объемом в 6,3 трлн тенге (примерно 9% ВВП), были направлены на поддержку населения, бизнеса, наиболее пострадавших секторов экономики. Можно выделить такие масштабные мероприятия, как реализация «Дорожной карты занятости», программы «Экономика простых вещей», индексация социальных выплат и покрытие расходов, связанных с изменением курса иностранной валюты, поддержка работников системы здравоохранения, предоставление льгот и преференций малому и среднему бизнесу», - говорит эксперт.

Так, в период действия режима ЧП и карантинных ограничительных мер была оказана финансовая поддержка работающим гражданам, полностью потерявшим доход, в размере минимальной заработной платы (около 4 млн человек). Предоставлялись продуктово-бытовые наборы отдельным категориям населения и др.

В результате своевременно принятых антикризисных мер удалось избежать более глубокого падения экономики, которое наблюдалось в других странах. По итогам 2020 года спад экономики Казахстана составил 2,3%, в то время как в России более 3%, в Кыргызстане – около 8%, в США – 3,5%, в Германии – 5%.

«Появление нового вида коронавирусной инфекции стало новым вызовом современного мира. Главным приоритетом явилось сохранение здоровья и жизни людей. Своевременное решение главы государства о введении чрезвычайного положения и введения повсеместного карантина позволило взять ситуацию с распространением коронавируса в стране под контроль и избежать необоснованных человеческих жертв. Глобальные вызовы, возникшие вследствие распространения пандемии коронавирусной инфекции, актуализировали новый взгляд на ситуацию в экономике страны и новое переосмысление решаемых задач. В настоящее время главой государства перед правительством страны поставлена задача формирования нового курса экономической политики с учетом новых вызовов», - сказала Асель Абен.

Так выстраивается новая модель государственного управления. Первым шагом стала перезагрузка системы государственной службы. Сокращение численности чиновников на 25% за два года (в 2020 г. -на 10%, в 2021 г. – на 15%) позволит высвободить средства для повышения заработной платы и мотивирования на более продуктивную работу госслужащих.

Второй шаг - реформирование системы государственного планирования. В современных условиях все большее число стран и корпораций фокусируются на гибком управлении с учетом сценариев, рисков и постоянной адаптацией. С этой целью было создано Агентство по стратегическому планированию и реформам с прямым подчинением Президенту, а также переход от объемных госпрограмм с большим количеством целевых индикаторов к более конкретным нацпроектам, планам действий, которые являются гибким инструментом достижения поставленных целей. Кроме того, формат нацпроектов позволяет обеспечит вовлечение всех заинтересованных сторон: государство, частный сектор, общественность.

В своем Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Глава государства отметил 7 принципов нового экономического курса страны:

Справедливое распределение благ и обязанностей.

Ведущая роль частного предпринимательства.

Честная конкуренция, открытие рынков для нового поколения предпринимателей.

Рост производительности, повышение сложности и технологичности экономики.

Развитие человеческого капитала, инвестиции в образование нового типа.

«Озеленение» экономики, охрана окружающей среды.

Принятие государством обоснованных решений и ответственность за них перед обществом.

«В соответствии с обозначенными принципами был разработан и утвержден Национальный план развития Республики Казахстан до 2025 года. В нем конкретно обозначены 10 общенациональных приоритетов развития и определены конкретные задачи по реализации каждого приоритета. Новый план развития отличает от предыдущих, во-первых, адресность – четко обозначены ответственные за результаты госведомства и органы; во-вторых, отражены конкретные целевые показатели по каждой области. Ранее, хотя и говорилось, но не учитывались дисбалансы регионального развития. Важным аспектом дальнейшего курса экономических реформ является работа по совершенствованию денежно-кредитной, налогово-бюджетной политике, политике привлечения инвестиций, обеспечения прозрачности и открытой конкуренции на рынках, сокращения присутствия государства в экономике», - отмечает спикер.

Особое внимание Глава государства уделяет восстановлению экономического роста и дальнейшему развитию в постпандемический период. С этой целью уделяется большое внимание раскрытию промышленного потенциала юга и юго-востока страны, а также развитие высокотехнологичных и наукоемких производств в Восточном, Центральном, Северном Казахстане.

В настоящее время набирает обороты несырьевой сектор экономики. За четыре месяца 2021 года рост обрабатывающей промышленности составил 7,7%. Высокие темпы роста демонстрируют машиностроение, фармацевтика, химическая промышленность, умеренный рост отмечается в сельском хозяйстве.

В плане социальной поддержки населения и справедливого распределения благ, можно отметить реформы в пенсионной системе. С 1 января 2020 года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) стало регулировать работу ЕНПФ. Раньше эту функцию выполнял Нацбанк. Тем самым был ликвидирован конфликт интересов Нацбанка.

«Президент инициировал возможность использования гражданами Казахстана части пенсионных накоплений для приобретения жилья и иные нужды. Так, важным шагом по улучшению социального положения граждан стало получение ими права использования части пенсионных накоплений на определенные цели. Президент Казахстана 2 января 2021 года подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста», в соответствии с которым казахстанцы могут досрочно снимать накопления из ЕНПФ для улучшения жилищных условий, лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования», - напомнила эксперт.

Наряду с этим по поручению Главы государства ведется работа по разработке Социального кодекса с целью создания институциональных, экономических и организационных условий для реализации гражданами своих социальных прав и интересов.

Вместе с этим, решая актуальные вопросы дальнейшего экономического развития, Касым-Жомарт Токаев подчеркивает, что будущее экономическое развитие Казахстана невозможно без модернизации общественно-политической жизни. Новое качество экономического роста должно достигаться при наличии прогресса в общественно-политической системе.