Два года президентства Касым-Жомарта Токаева: Реформы, НСОД, борьба с пандемией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 12 июня 2019 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев вступил в должность. На церемонии инаугурации Глава государства заверил, что всегда и везде будет отстаивать интересы Казахстана, и что его главная цель – обеспечить единство общества и защиту прав каждого гражданина.

Глава государства в своей первой речи обозначил ключевые направления, намеченные им к реализации:

повышение доходов и благосостояния населения;

эффективное противодействие коррупции;

судебно-правовая реформа;

справедливая социальная политика;

решение жилищного вопроса;

развитие регионов;

сбалансированная и многовекторная внешняя политика;

поддержка молодежи.

Президент РК с самого начала своей работы заявил о преемственности, о том, что будет продолжен курс Первого Президента-Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Одним из первых шагов Касым-Жомарта Токаева на посту Президента РК стало создание Национального совета общественного доверия, в состав которого вошли активные люди, пользующиеся авторитетом в казахстанском обществе. Работа НСОД оказалась очень полезной для развития диалога государства и общества. На заседаниях Совета открыто обсуждаются самые актуальные вопросы, в том числе, касающиеся политической модернизации страны. По результатам этих обсуждений инициируется разработка важных законопроектов, из которых девять уже стали действующими законами.

В самом начале Касым-Жомарт Токаев объявил о планах по поэтапной реализации трех пакетов политических реформ. Первый пакет, обсужденный на заседании НСОД еще в декабре 2019 года, уже реализован. Снижен в два раза регистрационный барьер для создания политических партий, введена 30-процентная квота для молодежи и женщин в избирательных списках партий, введен институт парламентской оппозиции.

В рамках первого пакета были инициированы декриминализация статьи 130 и гуманизация 174-й статьи Уголовного кодекса, принят демократичный Закон о митингах. Отменена смертная казнь согласно Второго Факультативного протокола Международного пакта о гражданских и политических правах.

Второй пакет политических реформ был озвучен в Послании народу в сентябре 2020 года. Этим пакетом предусмотрены переход к прямым выборам акимов нижнего звена с 2021 года и разработка Концепции развития местного самоуправления и Закона «Об общественном контроле».

Также Президент поручил создать единый институт онлайн-петиций. Даны также поручения по совершенствованию законодательства в области борьбы с пытками и торговлей людьми, защиты граждан от кибербуллинга, а также о необходимости присоединиться к Факультативному протоколу к Конвенции о правах ребенка, касающемуся процедуры сообщений.

Реформы, вошедшие в третий пакет, также имеют большое значение для дальнейшего совершенствования политической системы страны, а также улучшения системы защиты прав человека. Предложено снизить порог прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5 процентов голосов избирателей. Это расширит представленность мнения различных слоев и групп населения в Парламенте за счет возможности прохождения в число депутатов членов большего числа партий. В избирательных бюллетенях появится графа «против всех». По оценкам политологов, это новшество будет способствовать повышению активности политических партий. Впервые с высокой трибуны Президента РК была озвучена перспектива выборности районных акимов – то есть, еще большей демократизации госуправления на местах. Президент РК поручил принять отдельный закон об уполномоченном по правам человека, укрепить аппарат омбудсмена, создать его представительства в регионах.

В целом, три пакета политических реформ Касым-Жомарта Токаева должны далеко продвинуть Казахстан в таких вопросах, как защита прав человека, расширение гражданского участия в управлении государством, развитие парламентаризма и способствовать дальнейшей демократизации страны.

Не осталась незамеченной и забота Главы государства о школьных учителях, а также преподавателях вузов и колледжей. Это согласуется с общей линией на повышение качества образования и, соответственно, повышение конкурентоспособности казахстанцев в условиях глобализации. В августе 2019 года Касым-Жомарт Токаев объявил, что, в течение четырех лет, зарплата учителей будет увеличена в два раза. Действительно, десятилетиями зарплата учителей отставала от зарплаты работников многих других сфер, и это решение Президента положительно воспринято во всем казахстанском обществе.

В мае этого года было объявлено о втором наборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Первый конкурсный отбор состоялся в 2019 году. Уже многие из 300 отобранных молодых людей заняли ответственные позиции в государственном и квазигосударственном секторах. Идею создания молодежного кадрового резерва для государственной службы Касым-Жомарт Токаев озвучил еще в своей инаугурационной речи, подчеркнув, что будущее Казахстана – в руках молодежи.

Президентство Касым-Жомарта Токаева было отмечено и печальными событиями такими, как происшествие в Арыси в июне 2019 года, когда Глава государства лично провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, встречался с эвакуированными жителями города. Присутствие Президента РК, его прямые поручения вселили в жителей спокойствие и уверенность. Все поручения Касым-Жомарта Токаева были четко выполнены и жизнь в Арыси быстро нормализовалась. Город был полностью восстановлен.

Президент Касым-Жомарт Токаев, что называется, «держит руку на пульсе». Ведь именно ему принадлежит идея «слышащего государства», которая реализуется посредством присутствия всех ответственных должностных лиц в социальных сетях. Показывая пример чиновникам всех уровней, Глава государства в этом году разместил несколько сотен сообщений в Twitter и Instagram.

В этих кратких выступлениях Президент, в частности, выразил обеспокоенность отношением местных властей к уникальному озеру Кобейтуз в Акмолинской области, и дал соответствующие поручения. Касым-Жомарт Токаев также обратил внимание на стройку в заповеднике Бозжыра в Мангистауской области, на незаконную вырубку деревьев в Алматы и именно реакция Главы государства побудила местные власти к пересмотру своих решений.

Вирус COVID-19, начавший свое шествие по планете с декабря 2019 года в китайском городе Ухань, до Казахстана добрался в марте 2020 года. Начиная с самых первых случаев, все больные получали доступную на тот момент медицинскую помощь, контактные своевременно изолировались. Сразу после выявления нескольких зараженных была запрещена работа кинотеатров, закрыты игровые комнаты в торговых центрах, работодателям рекомендовали максимально сократить присутствие работников в офисах и производственных помещениях. С 16 марта школьников отправили на досрочные каникулы, а студенты перешли на дистанционное обучение. Запретили все массовые мероприятия, даже традиционное празднование Наурыз мейрамы. Запретили также выезд граждан Казахстана в ряд стран, неблагополучных на тот момент по коронавирусу.

В своем телевизионном обращении 20 марта Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан раньше многих других стран создал специальный экспертный штаб и межведомственную комиссию на уровне Правительства, принял план по противодействию распространению вируса.

«Объявленная Всемирной организацией здравоохранения пандемия коронавируса приобрела угрожающий масштаб. Поэтому в соответствии с казахстанским законодательством мной подписан Указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8 часов утра 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», – сказал Президент РК.

Глава государства перечислил введенные, в рамках режима чрезвычайного положения, ограничения, и остановился на вопросах влияния пандемии на экономику.

«По сути дела, речь идет о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряженности, безработицы. Благодаря дальновидной политике Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева международные резервы нашей страны достигли около 90 миллиардов долларов. Это серьезная гарантия сохранения стабильности нашей экономики и выполнения социальных обязательств государства», – заявил Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что бюджетные расходы будут переориентированы на те направления, которые наиболее важны для сохранения занятости населения. В частности, речь шла о выделении 300 миллиардов тенге для поддержки предпринимателей и создания новых рабочих мест, увеличении финансирования программы «Экономика простых вещей». Правительству и акимам Президент поручил следить за ценами, что не было их спекулятивного завышения.

Президентом РК был подписан специальный Указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства», который позволил повысить эффективность государственных органов, укрепить вертикаль власти и оперативно принимать все необходимые решения в условиях кризиса, в том числе в налоговой сфере. Указ дал возможность проводить закупки медикаментов и других средств в упрощенном порядке, в основном у отечественных производителей.

Все мероприятия, направленные на обеспечение защиты населения от инфицирования, на стабилизацию экономической ситуации в стране, широко освещались в СМИ. Можно вспомнить, что в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, как самых больших городах страны, были оперативно построены новые модульные инфекционные больницы, провизорные стационары. Создан большой резерв койко-мест в инфекционных и карантинных больницах, сформированы необходимые запасы лекарственных средств. В начальный период к борьбе с коронавирусом были привлечены военные медики.

По распоряжению Президента РК более 4,5 миллиона казахстанцев, испытывавших трудности в связи с ограничениями, получили социальные выплаты в размере 42 тысячи 500 тенге. Более одного миллиона человек получили продовольственную помощь. Почти два миллиона казахстанцев получили отсрочки по выплате кредитов, а банки второго уровня и институты развития получили указания о недопущении снижения объемов кредитования бизнеса.

Благодаря всем принятым мерам в стране сохранялись порядок и дисциплина, больные получали квалифицированную медицинскую помощь, множество жизней было спасено, несмотря на то, что в тот период еще не были выработаны наиболее эффективные протоколы лечения. Медицинским работникам, задействованным в противоэпидемических мероприятиях, выплачивались надбавки к заработной плате в зависимости от степени риска заражения. С февраля этого года началась вакцинация населения импортными вакцинами, успешно ведется работа по разработке отечественных вакцин.

Вышедший на этой неделе Указ Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» позитивно оценили большинство казахстанских экспертов. Прозвучало мнение, что документ станет катализатором существующих процессов, направленных на обеспечение прав людей с инвалидностью. Так, глава Комиссии по правам людей с инвалидностью имени Кайрата Иманалиева Вениамин Алаев отмечает усиленное внимание в Казахстане к проблемам людей с ограниченными возможностями. Активисты и эксперты с инвалидностью все чаще приглашаются в рабочие группы в частности при Мажилисе, Сенате, Минтруда, где представители вносят множество предложений.

Большинство политологов и экспертов за два года президентства Касым-Жомарта Токаева отмечают, что политика Главы государства – это стабильность, демократизация, движение вперед к верховенству права, повышению эффективности защиты конституционных прав наших граждан. Это движение к справедливому гражданскому обществу и эффективному, прозрачному государству при сохранении преемственности и предсказуемости.

Директор экспертного Института европейского права и прав человека и член НСОД Марат Башимов отметил в комментарии, что с момента избрания, Глава государства указал, что «Казахстан преисполнен решимости построить экономически сильное, демократически развитое и сфокусированное на удовлетворение потребностей каждого гражданина «слышащее государство».

«Сейчас можно сказать, что мы идем по этому пути, с которого уже невозможно свернуть. Мы осуществляем необходимые политические реформы, призванные придать новый импульс развитию в интересах всего нашего общества. И установки Главы государства на то, что мы должны идти по пути строительства экономически сильного, социально справедливого и открытого общества с прочными устоями и прогрессивными ценностями, дорогой последовательных реформ и качественных преобразований – находит свое сегодняшнее воплощение и понимание. И самое ведь главное, что этой политике альтернативы не существует, назад пути уже нет. И это осознанный выбор, основанный на общенародном консенсусе», - подчеркнул Марат Башимов.