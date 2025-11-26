РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:46, 26 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Два человека заразились бруцеллезом в этом году в СКО

    В двух районах Северо-Казахстанской области зарегистрированы случаи заражения бруцеллезом, передает корреспондент агентства Kazinform.

    коровы
    Фото: pexels

    Один из заболевших — ветеринарный врач.

    Он работал в селе Пресновка Кызылжарского района. По словам врачей, сейчас его состояние удовлетворительное. Пациент взят на диспансерный учёт и будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

    Второй заболевший — житель Айртауского района. Выяснилось, что он употреблял продукты от больного скота.

    — Пациенты, заразившиеся бруцеллезом, должны проходить лечение в течение 45 дней. Из них 20 дней в стационаре. В лечении применяется два вида антибиотиков. Обычно у зараженного повышается температура тела, болят мышцы, появляются боли в тазобедренных и бедренных суставах.

    Бруцеллез — это опасное заболевание, с возможными осложнениями. Во время диагностики, пациента дополнительно осматривают невропатолог, ревматолог и травматолог, так как эта болезнь может поражать нервную систему, вызывая неврит, поражая мышцы вызывает миозит, а также крупные суставы вызывая артрит. Несмотря на то, что само заболевание лечится за 45 дней, его осложнения могут сохраняться годами. То есть больной длительное время будет находиться под наблюдением врачей, — говорит инфекционист Абылайхан Танатар.

    По словам специалиста, инфекция не передается от человека к человеку, заразиться можно только от животных, которые заражаются через клещей.

    — Возбудитель бруцеллеза очень чувствителен. Он погибает при температуре выше 100 градусов и ниже 10 градусов. Но в мясе может сохраняться до 150 дней. Поэтому продукты животного происхождения следует употреблять только после термической обработки, — отметил Абылайхан Танатар.

    Ранее сообщалось, что в Кызылординской области забито 70 голов скота, зараженных бруцеллезом.

    Теги:
    СКО Регионы Казахстана Скот Бруцеллез
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Сейчас читают