Два человека заразились бруцеллезом в этом году в СКО

Один из заболевших — ветеринарный врач.

Он работал в селе Пресновка Кызылжарского района. По словам врачей, сейчас его состояние удовлетворительное. Пациент взят на диспансерный учёт и будет находиться под наблюдением врачей до полного выздоровления.

Второй заболевший — житель Айртауского района. Выяснилось, что он употреблял продукты от больного скота.

— Пациенты, заразившиеся бруцеллезом, должны проходить лечение в течение 45 дней. Из них 20 дней в стационаре. В лечении применяется два вида антибиотиков. Обычно у зараженного повышается температура тела, болят мышцы, появляются боли в тазобедренных и бедренных суставах. Бруцеллез — это опасное заболевание, с возможными осложнениями. Во время диагностики, пациента дополнительно осматривают невропатолог, ревматолог и травматолог, так как эта болезнь может поражать нервную систему, вызывая неврит, поражая мышцы вызывает миозит, а также крупные суставы вызывая артрит. Несмотря на то, что само заболевание лечится за 45 дней, его осложнения могут сохраняться годами. То есть больной длительное время будет находиться под наблюдением врачей, — говорит инфекционист Абылайхан Танатар.

По словам специалиста, инфекция не передается от человека к человеку, заразиться можно только от животных, которые заражаются через клещей.

— Возбудитель бруцеллеза очень чувствителен. Он погибает при температуре выше 100 градусов и ниже 10 градусов. Но в мясе может сохраняться до 150 дней. Поэтому продукты животного происхождения следует употреблять только после термической обработки, — отметил Абылайхан Танатар.

Ранее сообщалось, что в Кызылординской области забито 70 голов скота, зараженных бруцеллезом.