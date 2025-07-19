Два человека утонули в водоёмах Карагандинской области

Первый трагический случай произошёл в Бухар-Жырауском районе. В реке Сокур, вблизи села Заречное.

- Силами ДЧС из воды было извлечено тело мальчика 2009 года рождения, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Второй случай зафиксирован в городе Темиртау. В техническом канале спасателями было поднято тело мужчины 1969 года рождения.

Ранее сообщалось, что в карьере за улицей Таймырская в районе Сортировки города Караганды утонул 16-летний подросток.

Также, 12 человек утонули с начала купального сезона в Акмолинской области, а в Алматинской области с начала года утонули девять человек.