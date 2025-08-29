РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:00, 28 Август 2025 | GMT +5

    Два человека утонули в Актюбинской области

    Трагический инцидент произошёл на территории сельского округа Маржанбулак Алгинского района. Водолазы извлекли из реки Танаберген тела двух утонувших. Они утонули в месте, где купание строго запрещено, передает корреспондент агентства Kazinform.

    спасательный круг
    Фото: pexels

    — На место происшествия оперативно выехали сотрудники пожарного поста сельского округа Маржанбулак, представители местного акимата, а также специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям. К проведению поисково-спасательных работ были привлечены водолазы. В результате проведённых поисковых мероприятий тела двух человек были обнаружены и извлечены из воды. Тела находились на глубине около трёх метров, примерно в семи метрах от берега реки, — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.

    Ранее сообщалось, что в одном из частных бассейнов города Актобе скончались два человека.

    Теги:
    Утонувшие ДЧС Актюбинская область
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
    Сейчас читают