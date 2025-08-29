Два человека утонули в Актюбинской области
Трагический инцидент произошёл на территории сельского округа Маржанбулак Алгинского района. Водолазы извлекли из реки Танаберген тела двух утонувших. Они утонули в месте, где купание строго запрещено, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На место происшествия оперативно выехали сотрудники пожарного поста сельского округа Маржанбулак, представители местного акимата, а также специалисты отдела по чрезвычайным ситуациям. К проведению поисково-спасательных работ были привлечены водолазы. В результате проведённых поисковых мероприятий тела двух человек были обнаружены и извлечены из воды. Тела находились на глубине около трёх метров, примерно в семи метрах от берега реки, — сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.
Ранее сообщалось, что в одном из частных бассейнов города Актобе скончались два человека.