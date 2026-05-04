    Два человека умерли от респираторной инфекции на круизном лайнере в Атлантике

    Министерство здравоохранения Южно-Африканской Республики подтвердило смерть двух человек от острой респираторной инфекции на борту круизного судна в Атлантическом океане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    Оба погибших находились на борту полярного круизного судна MV Hondius, принадлежащего нидерландской компании Oceanwide Expeditions, которое выполняло рейс из Ушуайи на юге Аргентины в Кабо-Верде.

    По данным СМИ, первый зарегистрированный случай, 70-летний пассажир, скончался на борту судна, а его 69-летняя жена была эвакуирована в ЮАР и позже умерла в больнице в Йоханнесбурге.

    Еще один пассажир был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в Йоханнесбурге. У него выявили хантавирус, однако связь между случаями пока не установлена. 

     — Я могу подтвердить, что два человека скончались от острой респираторной инфекции. На данном этапе сообщений о новых заболевших не поступало. Окончательный диагноз для третьего случая пока не поставлен, — сообщил агентству Синьхуа представитель департамента здравоохранения Фостер Мохале.

    Хантавирус — редкий, но потенциально опасный вирус, который передается от инфицированных грызунов.

    Тамирис Әбділдина
