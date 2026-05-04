    Самолет премьер-министра Испании совершил экстренную посадку

    Из-за технической неисправности самолет, на борту которого находился летевший в Армению премьер-министр Педро Санчес, совершил экстренную посадку в Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на El Nacional.

    Фото: lamoncloa.gob.es

    Премьер-министр в сопровождении делегации направлялся в Ереван для участия в VIII саммите Европейского политического сообщества. Однако из-за технической неисправности самолет, следуя протоколу, совершил посадку в Анкаре, где испанская делегация провела ночь, прежде чем продолжить свой путь в Армению утром в понедельник.

    За ночь техническая неисправность борта испанского премьера была устранена. Лайнер взлетел утром в понедельник из аэропорта Эсенбога в Анкаре.

    Ожидается, что после участия в пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества и круглом столе «Демократическая устойчивость и гибридные угрозы» Санчес сегодня вернется в Мадрид.

    Ранее сообщалось, что самолет с президентом Литвы не смог вовремя совершить посадку из-за дрона. 

     

     

    Жулдыз Атагельдиева
