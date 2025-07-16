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    13:53, 16 Июль 2025 | GMT +5

    Два человека пострадали при взрыве газопровода в Алматы

    В результате взрыва газопровода в Алматы пострадали два человека — они получили ушибы мягких тканей. Состояние пациентов оценивается как стабильное, в госпитализации не нуждаются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Скорая помощь, Жедел жәрдем
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что пострадавшие были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу.

    — После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз — ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

    Отметим, что 16 июля на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова в Алматы произошел взрыв газопровода. Кадры с места инцидента распространились в социальных сетях. 

    Теги:
    Алматы Взрыв
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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