Два человека пострадали при взрыве газопровода в Алматы

В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что пострадавшие были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу.

— После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз — ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.

Отметим, что 16 июля на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова в Алматы произошел взрыв газопровода. Кадры с места инцидента распространились в социальных сетях.