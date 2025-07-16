Два человека пострадали при взрыве газопровода в Алматы
В результате взрыва газопровода в Алматы пострадали два человека — они получили ушибы мягких тканей. Состояние пациентов оценивается как стабильное, в госпитализации не нуждаются, передает корреспондент агентства Kazinform.
В управлении общественного здравоохранения Алматы сообщили, что пострадавшие были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу.
— После проведения всех необходимых обследований им был поставлен диагноз — ушибы мягких тканей. Состояние пациентов стабильное, в госпитализации не нуждаются. После осмотра они направлены на амбулаторное лечение, — прокомментировали в пресс-службе УОЗ.
Отметим, что 16 июля на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова в Алматы произошел взрыв газопровода. Кадры с места инцидента распространились в социальных сетях.