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    05:00, 11 Февраль 2023 | GMT +6

    Два человека погибли в теракте с автомобилем в Иерусалиме

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    АММАН.КАЗИНФОРМ – В Восточном Иерусалиме автомобиль протаранил переполненную автобусную остановку. В результате погибли шестилетний мальчик и 20-летний молодой человек, еще пятеро получили ранения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на The Times of Israel.

    Инцидент произошел в пятницу недалеко от района Рамот в Восточном Иерусалиме. На кадрах с места происшествия видно, как несколько человек разбросало по земле после того, как автомобиль Mazda врезался в автобусную остановку недалеко от местности Неби Самуил, между Иерусалимом и палестинским городом Рамалла.

    Полиция Израиля сообщила, что водитель был застрелен полицейским, который случайно оказался на месте происшествия.

    Нападавшим оказался Хусейн Карака, 31-летний гражданин Израиля и житель района Иссавия в Восточном Иерусалиме.

    По словам очевидцев, он врезался в группу израильтян на автобусной остановке. Сообщается о том, что он был психически болен, и всего несколько дней назад был выписан из психиатрической больницы на севере Израиля.

    Полиция квалифицировала инцидент как теракт.

    Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила, что 6-летний мальчик скончался на месте происшествия. Вторая жертва – 20-летний студент - был доставлен в медицинский центр Шаарей Цедек в критическом состоянии, где скончался от полученных ран.

    Пятерым раненым оказывается медицинская помощь, в том числе восьмилетнему ребенку в критическом состоянии. Состояние остальных четверых пострадавших в возрасте от 10 до 40 лет - от среднего до тяжелого, сообщает AlJazeera.

    На место происшествия в Иерусалиме прибыл министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал инцидент «террористическим актом» и приказал усилить силы безопасности, а также провести расследования и аресты в окружении террористов.

    Кроме того, Б.Нетаньяху принял решение опечатать дом террориста и снести его, сообщает его офис.

    Фото: The Times of Israel.


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