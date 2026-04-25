    19:37, 24 Апрель 2026 | GMT +5

    Два человека погибли в ДТП в ВКО

    В Восточном Казахстане в результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля на автодороге Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе села Березовка Глубоковского района.

    — Произошло столкновение автомобилей Mazda и JAC. В результате водитель и пассажир Mazda скончались на месте. Водитель JAC госпитализирован, — проинформировали в ведомстве.

    В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

    Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.

    Руслан Мухамедьяров
