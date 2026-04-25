Два человека погибли в ДТП в ВКО

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, дорожно-транспортное происшествие произошло 24 апреля на автодороге Усть-Каменогорск – Шемонаиха, в районе села Березовка Глубоковского района.

— Произошло столкновение автомобилей Mazda и JAC. В результате водитель и пассажир Mazda скончались на месте. Водитель JAC госпитализирован, — проинформировали в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск.