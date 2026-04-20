    20:31, 19 Апрель 2026 | GMT +5

    11 человек пострадали в ДТП на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

    Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Алматы – Усть-Каменогорск. По информации сотрудников полиции, столкнулись автомобили Foton и Mercedes-Benz Sprinter, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП
    Фото: Report

    Как сообщили в полиции, водитель Foton при развороте со второй полосы не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с микроавтобусом.

    Последствия аварии засняли очевидцы. На видео видно, что удар пришелся в боковую часть транспорта — из-за этого двери оказались зажаты. Некоторых пострадавших пришлось буквально вырезать из салона. На помощь прибыли спасатели ДЧС, которые с помощью специнструментов освобождали людей.

    Всего в больницу доставили 11 человек.

    — По факту ДТП возбуждено уголовное дело, идут следственные действия — устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — дополнили в полиции.

    Ранее сообщалось, что на 106 километре автодороги Костанай–Аулиеколь–Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. В ДТП погибли четыре человека.

    Айгерим Коппаева
