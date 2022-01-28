Два человека погибли от отравления угарным газом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В одном из поселков Алматинской области от отравления угарным газом погибли два человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

В департаменте сообщили, что несмотря на проведение профилактических мероприятий, с начала отопительного периода 2021-2022 года на территории области произошло 252 пожара, с материальным ущербом 20 млн тенге.

В целом в отопительный период 2021-2022 годов погибло шесть человек, травмированных не имеется, от отравления угарным газом без возникновения пожара пострадало пять человек, погибло два человека.

«25 января текущего года в селе Карабулак Ескельдинском районе погибли два человека от отравления угарным газом», - отметили в ДЧС.

Сообщается, что с целью снижения рисков трагических последствий от отравления угарным газом или продуктов горения, за счет средств местных исполнительных органов в прошедшем отопительном периоде закуплено и установлено порядка 24 тысяч датчиков угарного газа.

На предстоящий отопительный период 2021-2022 годов пересмотрены списки нуждающихся семей в адресной пожарно-профилактической работе. По области имеются 2295 домов социально уязвимых слоев населения, которые остро нуждаются в адресной помощи а именно: по области необходимое количество датчиков обнаружения угарного газа составляет 831 единиц, дымовых извещателей 1464 единиц.

«В этой связи проработан вопрос в части финансирования мероприятий (5,2 млн тенге) по приобретению и установке в частных жилых домах датчиков обнаружения угарного газа и дымовых извещателей социально уязвимым слоям населения. На сегодняшний день установлено 1060 единиц датчиков обнаружения угарного газа и 1094 единиц дымовых извещателей в домах социально уязвимых слоев населения», - добавили в ведомстве,

Также в ходе обхода жилого сектора выяснилось, что установленные прошлой зимой датчики находятся в неисправном состоянии по причине того, что не заменены батареи питания.

В ДЧС напомнили, что монтаж датчиков может обеспечить безопасность граждан в случае исправности батареи питания и элементарной их замены жильцами жилых домов. Основные усилия необходимо направлять на устранение самих причин возникновения пожара. В этих целях населению рекомендуется привести системы отопления и электрических сетей в пожаробезопасное состояние.

В целом на сегодняшний день, органами гражданской защиты, совместно с местными исполнительными органами, МПС, волонтёрами и блогерами проводятся усиленные широкомасштабные профилактические работы с обходом всех 13 953 домов социально уязвимых слоев населения, в ходе которой проинструктировано 23 903 граждан.

Выявлено 1576 нарушения, из них устранены 1371 самостоятельно самими жильцами, что составляет 86% устраненных нарушении.