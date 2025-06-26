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    15:03, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Два человека оказались в реанимации из-за взрыва на предприятии в СКО

    Три человека проходят лечение, еще три человека были отпущены домой после получения медицинской помощи, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    медпункт
    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    По официальной информации, пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

    — Двое находятся в реанимации областной больницы города Кокшетау, их состояние оценивается как тяжелое. Еще трое проходят лечение в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице. Троим пострадавшим с незначительными травмами была оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой, — рассказали в управлении здравоохранения СКО.

    В ведомстве уточнили, что ситуация находится под контролем. Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими службами.

    Напомним, взрыв газа произошел на предприятии в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. По предварительным данным во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.

    Теги:
    Пожар Северо-Казахстанская область СКО Взрыв
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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