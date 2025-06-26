Два человека оказались в реанимации из-за взрыва на предприятии в СКО

По официальной информации, пострадали восемь человек. Все они были оперативно доставлены в медицинские учреждения.

— Двое находятся в реанимации областной больницы города Кокшетау, их состояние оценивается как тяжелое. Еще трое проходят лечение в Тайыншинской многопрофильной межрайонной больнице. Троим пострадавшим с незначительными травмами была оказана медицинская помощь, после чего они отпущены домой, — рассказали в управлении здравоохранения СКО.

В ведомстве уточнили, что ситуация находится под контролем. Обстоятельства происшествия устанавливаются соответствующими службами.

Напомним, взрыв газа произошел на предприятии в селе Ильичевка Тайыншинского района Северо-Казахстанской области. По предварительным данным во время заправки газгольдера произошел обрыв заправочного шланга, что привело к воспламенению газовоза с последующим факельным горением запорной арматуры подземного резервуара.