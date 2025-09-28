Два автопарка и газонаполнительные станции построят в Алматы

В Алматы прошло совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры. На повестке дня рассматривались вопросы строительства новых автобусных парков, обеспечения подвижного состава необходимой сервисной инфраструктурой и создания дополнительных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС).

— Определены земельные участки и частные инвесторы для возведения двух автобусных парков вместимостью 300 автобусов каждый, с АГНКС. Один из них разместят в районе Кульджинского тракта, второй — севернее улицы Монке би, — сообщили в акимате города.

Фото: акимат Алматы

По словам акима города Дархана Сатыбалды, в Алматы инфраструктура для заправки и обслуживания автобусов не соответствует количеству подвижного состава, поэтому вопрос строительства автобусных парков и станций будет находиться на контроле.

Профильным управлениям поручено ускорить процесс оформления земельных участков и выдачи технических условий по инженерным сетям.

Завершение строительства обоих объектов запланировано на март 2026 года.

Напомним, в Индустриальной зоне Алатауского района планируется строительство депо для будущей линии LRT. Он соединит железнодорожный вокзал «Алматы-2» с транспортно-пересадочными узлами «Барлык» и «Восточный».