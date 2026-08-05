ДУМК выступило с заявлением после скандальной речи на свадьбе в Жетысае

В Казахстане обсуждают видео со свадьбы в городе Жетысае Туркестанской области, где 66-летний мужчина призвал отказаться от музыки на торжествах, назвал артистов «слугами шайтана» и заявил, что мужчины и женщины должны сидеть отдельно, передает корреспондент агентства Kazinform.

После распространения записи МВД возбудило уголовное дело. Духовное управление мусульман Казахстана выступило с официальным заявлением.

Видеозапись была опубликована в социальных сетях и за короткое время набрала тысячи просмотров. Во время праздничного поздравления гость заявил, что музыка на свадьбах противоречит исламу, исполнителей он назвал «азаншы шайтанның» («слугами шайтана»).

Кроме того, мужчина призывает отказаться от совместного застолья мужчин и женщин, используя при этом оскорбительные выражения в адрес женщин, называя их «самками».

Автор публикации, присутствовавшая на свадьбе в качестве гостьи, заявила, что была возмущена подобными высказываниями. По ее словам, никто из присутствующих мужчин не потребовал от выступавшего извинений за слова в адрес матерей, жен, сестер и дочерей.

В публикации также содержатся вопросы о возможной ответственности за публичные оскорбления и критика в адрес местных органов, отвечающих за общественно-политическую и религиозную ситуацию.

После распространения видеозаписи Министерство внутренних дел Казахстана сообщило о возбуждении уголовного дела.

— В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись с публичными высказываниями 66-летнего жителя Туркестанской области, содержащими признаки разжигания религиозной и социальной розни. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело, — сообщили в МВД РК.

Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В ведомстве напомнили, что Конституция Республики Казахстан гарантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, происхождения, социального положения, отношения к религии и иных обстоятельств.

— Любые публичные призывы, направленные на унижение достоинства человека, дискриминацию по религиозным, социальным или иным признакам, а также действия, способные нарушить общественное согласие и единство, являются недопустимыми. Свобода слова не освобождает от ответственности, и любые публичные высказывания, содержащие признаки нарушения закона, получат принципиальную правовую оценку, — подчеркнули в министерстве.

С официальным заявлением выступило и Духовное управление мусульман Казахстана. В ДУМК отметили, что ислам призывает к мудрости, уважительному отношению к людям и недопустимости унижения человеческого достоинства. В управлении подчеркнули, что нельзя огульно обвинять представителей искусства или использовать в отношении женщин уничижительные выражения.

— Оскорбление наших матерей, девушек и женщин непристойными словами является грубой ошибкой. Ислам не одобряет песни, призывающие к безнравственности или запрещенным шариатом поступкам. Вместе с тем многие исламские ученые допускают песни, которые воспевают духовно-нравственные ценности, уважение к родителям, любовь к Родине и призывают к добру, — говорится в заявлении.

В ДУМК также призвали граждан проявлять ответственность за свои слова, обращаться по вопросам религии к официальным религиозным деятелям и сохранять общественное согласие.

Ранее председатель Духовного управления мусульман Казахстана разъяснил считается ли грехом в исламе игра на домбре.