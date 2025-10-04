РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:15, 03 Октябрь 2025 | GMT +5

    Думан Оспанов назначен заместителем акима области Абай

    Думан Рыспекович Оспанов назначен на должность заместителя акима области по согласованию с Администрацией Президента и распоряжением акима области Абай Берика Уали с 3 октября 2025 года, передает агентство Kazinform.

    Думан Оспанов
    Фото: акимат области Абай

    Как сообщиди в акимате, глава региона сегодня представил его областному активу.

    Думан Рыспекович Оспанов родился в 1979 году в селе Маканшы Маканчинского района области Абай.

    В 2000 году окончил государственный университет имени Шакарима по специальности «Финансист-экономист», а в 2006 году – Казахский институт права и международных отношений по специальности «Юрист».

    Трудовую деятельность начал в 2001 году в АО «Наурыз банк Казахстан». В разные годы занимал руководящие должности в банковском секторе, а также в АО «Астана-Финанс», ТОО «Региональный инвестиционный центр», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Аграрная кредитная корпорация».

    С 2022 года до нынешнего назначения работал управляющим директором АО «КазАгроФинанс».

    Ранее сообщалось об избрании в маслихат Алматы нового депутата.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Область Абай Акимат
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают