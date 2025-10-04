В маслихат Алматы избран новый депутат

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О выборах», вакантный мандат депутата маслихата по партийному списку Народной партии Казахстана был передан Жанибеку Газиз.

Жанибек Газиз окончил Казахстанскую академию труда и социальных отношений (КАЗАТиСО) по специальности «Юриспруденция», степень магистра бизнеса и управления получил в 2024 году в AlmaU по направлению «Управление проектами».

Трудовую деятельность он начал в 2019 году в международной компании на должности ассистента коммерческого директора, позднее стал руководителем отдела массовых продаж.

С декабря 2022 по март 2024 года руководил аппаратом Алматинского филиала НПК.

С апреля 2024 по сентябрь 2025 года занимал должность первого заместителя председателя филиала.

В настоящее время является генеральным директором компании «Omir Group LTD» и внештатным советником президента Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана.

Активная гражданская позиция Жанибека Газиза подтверждается его участием в общественных инициативах. Он входил в состав региональной комиссии по восстановлению ущерба малому и среднему бизнесу после январских событий 2022 года, принимал участие в разработке программы реновации ветхого жилья в Алматы, а также руководил штабом НПК на выборах 2023 года.

— Жанибек Газиз — молодой, инициативный и ответственный представитель нового поколения. Его энергия, знания и опыт в общественно-политической сфере помогут решать задачи, стоящие перед городом. Уверен, что своей деятельностью в составе депутатского корпуса маслихата он внесет весомый вклад в развитие Алматы, — отметил председатель городского маслихата Мейиржан Отыншиев.

Ранее депутат маслихата города Алматы Нурсултан Шоканов по собственному желанию досрочно сложил свои полномочия. Он был назначен заместителем председателя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен».