Духовный антидот: чем будут заниматься будущие психологи религии

Распространение деструктивных религиозных идеологий — проблема, актуальность которой растет из года в год. Среди причин эксперты выделяют психологические аспекты. В этом году в казахстанскую программу высшего образования введена новая специальность «Психология религии». Почему возникла необходимость в такой профессии, какими навыками будут обладать педагоги и где будут работать будущие специалисты по психологии религии, разбирался аналитический обозреватель МИА «Казинформ».

Для чего нужны специалисты по психологии религии

В нашу редакцию от читателей поступило много вопросов по введению новой специальности в казахстанских вузах, так как причина появления этой программы в учебных заведениях не ясна. Некоторые спрашивают - не станет ли это борьбой с мракобесием или, наоборот, исламизацией под прикрытием? За разъяснением мы обратились в Министерство культуры и информации РК и к разработчикам программы.

Всем нам понятно, что религия — это система взглядов и ценностей, которые глубоко затрагивают душу человека. Для религиозных людей эта система является основой, определяющей моральные нормы и правила поведения. В отечественных вузах специалистов по религиоведению готовят уже много лет, но тем не менее в последние годы появилась необходимость в отдельной специальности «Психология религии». В Министерстве культуры и информации РК объяснили, что ее появление обусловлено практическими потребностями и современными вызовами, которые связаны с процессами в религиозной сфере казахстанского общества.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что целью открытия новой специальности «Психология религии» является подготовка специалистов с междисциплинарными компетенциями, которые владели бы знаниями не только в сфере религиоведения, но и в сфере психологии.

- Особенно остро необходимость в специалистах по психологии религии выявилась в ходе проведения работы по реабилитации людей, отбывающих сроки по статьям религиозного экстремизма или граждан, вернувшихся из конфликтных зон, в частности, в рамках гуманитарной операции «Жусан», — сказал Канат Искаков.

Он сообщил, что в ходе реабилитационных мероприятий, которые проводятся с 2011 года, выяснилось, что теологам при работе с пострадавшими недостаточно психологических знаний, а психологам — знаний о религии. Теологам и религиоведам требуются психологические компетенции. Ведь, согласно международным исследованиям по религиозно-мотивированному экстремизму, причины вовлечения людей в экстремистские организации комплексны, среди которых значительное место занимают психологические.

- Вербовщики в экстремистские организации используют широкий спектр психологических технологий для вовлечения людей, их работа основана на знании психологии. Соответственно, специалисты, работающие в сфере реабилитации, должны владеть междисциплинарными компетенциями, а именно как религиозными знаниями, так и знаниями в сфере психологии, чтобы грамотно выстроить работу с последователями деструктивных религиозных течений и найти индивидуальный подход к каждому человеку с учетом и его религиозных взглядов, и личностных характеристик, — пояснил вице-министр.

Он подчеркнул, что в нашей стране пока нет специалистов с междисциплинарными компетенциями в сфере религии.

- Есть отдельно религиоведы, теологи, отдельно психологи, но нет специалистов по религии, которые бы владели психологическими знаниями и навыками, совмещали знание религии и знание психологии, — сообщил спикер.

Канат Искаков добавил, что в рамках подготовки бакалавров по специальности «Религиоведение» ведется предмет «Психология религии», но он дает только базовые представления в этой области. В связи с этим, было принято решение о запуске новой программы по специальности «Психология религии», которая была разработана в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) на уровне магистратуры.

Как разрабатывалась программа образовательного курса

И.о. профессора кафедры религиоведения им. Л.Н. Гумилева, доктор философских наук Юлия Шаповал рассказала о том, как разрабатывалась новая образовательная программа.

- Поскольку программа «Психология религии» является междисциплинарной, курс был разработан и будет реализовываться совместно с кафедрой религиоведения и кафедрой психологии университета. В разработке образовательной программы «Психология религии» ученые двух кафедр ориентировались на мировую академическую традицию изучения психологии религии как области научного исследования, которая на основе междисциплинарного подхода и научных методов изучает состояние и тенденции развития индивидуального и группового религиозного сознания в обществе, — рассказала Юлия Шаповал.

Как отмечает спикер, принципами реализации образовательной программы по психологии религии являются объективность, внеконфессиональность, научность, системность, признание религиозного плюрализма, которым следуют психологи религии во всем мире.

- Это позволит более целостно и глубоко исследовать религиозные феномены, которые связаны с душой человека. Психология религии охватывает такие важные темы, как феномен веры, религиозный опыт, психологические установки, ценности и поведение верующих людей и религиозных групп, религия в системе социальных отношений, религия и ментальное здоровье, изучение психологических аспектов во всех религиозных традициях, а также психологической интерпретаций религий, религиозных практик и религиозных символов в психоанализе, гуманистической психологии, экзистенциальной психологии и другие, — пояснила доктор философских наук.

По ее словам, открытие образовательной программы «Психология религии» позволяет на серьезной научной основе выстраивать преподавание, научно-исследовательскую деятельность и практическую работу в данной области научного знания, основываясь на мировом опыте с учетом казахстанского контекста.

Поскольку «Психология религии» является новым направлением для казахстанского образования и науки, в Казахстане пока не хватает специалистов, которые бы вели научно-исследовательскую и практическую работу в сфере психологии религии, хотя во всем мире это направление давно существует и развивается.

- Исследования в области психологии религии достаточно широко распространены в мире, есть научные школы, свои специализированные журналы, как Международный журнал изучения психологии религии (The International Journal for the Psychology of Religion), действуют ассоциации психологов религии, — заключила Юлия Шаповал.

Какими навыками будут обладать будущие специалисты

Первый набор группы для обучения по образовательной программе магистратуры «Психология религии» прошел в Казахстане в текущем учебном году. Зачислено девять человек, которые будут обучаться два года. Каким спектром навыков и компетенций будут обладать специалисты по психологии религии, мы отразили в нашей инфографике.

Инфографика: Казинформ

Куда пойдут работать психологи религии

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков назвал сферы, в которых могут работать такие специалисты, среди них центральные и местные органы власти, научно-исследовательские и аналитические центры, национальные и международные организации.

Инфографика: Казинформ

Мнение экспертов

По мнению специалиста отдела религиозно-образовательной и кадровой подготовки ДУМК (Духовного управления мусульман Казахстана) Жанабая Кожина, сейчас трудно сказать, насколько специалисты, окончившие магистратуру по новой специальности, смогут повысить эффективность работы по избавлению от радикальных взглядов граждан, пострадавших от деструктивных религиозных течений. Однако он согласился с тем, что текущих компетенций теологов и религиоведов не хватает для работы с пострадавшими.

- У нас, например, читают теологи (теорию ислама – прим. ред.), но деструктивные течения следуют определенному курсу, который нельзя назвать исламом. Поэтому некоторые богословы даже не могут с ними разговаривать, — отметил Жанабай Кожин.

По мнению экспертов, открытие нового курса нужно воспринимать, как дальнейшее развитие научного подхода в сфере религии, его применение в работе с верующими людьми и религиозными группами, а также путь к более глубокому пониманию религиозных процессов на индивидуальном и социальном уровнях, но насколько подготовка специалистов по психологии религии позволит более эффективно реагировать на риски и вызовы в религиозной сфере покажет время.

Напомним, в Министерстве информации и общественного развития РК сообщили о том, что в казахстанских вузах будет введена специальность «Психология религии». На подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием по специальностям «Религиоведение», «Исламоведение» и «Теология» в разрезе групп образовательных программ на 2022-2023 учебные годы государством выделено 287 государственных образовательных грантов.