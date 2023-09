Духовный антидот: чем будут заниматься будущие психологи религии

Для чего нужны специалисты по психологии религии

В нашу редакцию от читателей поступило много вопросов по введению новой специальности в казахстанских вузах, так как причина появления этой программы в учебных заведениях не ясна. Некоторые спрашивают - не станет ли это борьбой с мракобесием или, наоборот, исламизацией под прикрытием? За разъяснением мы обратились в Министерство культуры и информации РК и к разработчикам программы.

Всем нам понятно, что религия — это система взглядов и ценностей, которые глубоко затрагивают душу человека. Для религиозных людей эта система является основой, определяющей моральные нормы и правила поведения. В отечественных вузах специалистов по религиоведению готовят уже много лет, но тем не менее в последние годы появилась необходимость в отдельной специальности «Психология религии». В Министерстве культуры и информации РК объяснили, что ее появление обусловлено практическими потребностями и современными вызовами, которые связаны с процессами в религиозной сфере казахстанского общества.

Вице-министр культуры и информации Канат Искаков отметил, что целью открытия новой специальности «Психология религии» является подготовка специалистов с междисциплинарными компетенциями, которые владели бы знаниями не только в сфере религиоведения, но и в сфере психологии.

Он сообщил, что в ходе реабилитационных мероприятий, которые проводятся с 2011 года, выяснилось, что теологам при работе с пострадавшими недостаточно психологических знаний, а психологам — знаний о религии. Теологам и религиоведам требуются психологические компетенции. Ведь, согласно международным исследованиям по религиозно-мотивированному экстремизму, причины вовлечения людей в экстремистские организации комплексны, среди которых значительное место занимают психологические.

Он подчеркнул, что в нашей стране пока нет специалистов с междисциплинарными компетенциями в сфере религии.

Канат Искаков добавил, что в рамках подготовки бакалавров по специальности «Религиоведение» ведется предмет «Психология религии», но он дает только базовые представления в этой области. В связи с этим, было принято решение о запуске новой программы по специальности «Психология религии», которая была разработана в Евразийском национальном университете имени Л.Н. Гумилева (ЕНУ) на уровне магистратуры.

Как разрабатывалась программа образовательного курса

И.о. профессора кафедры религиоведения им. Л.Н. Гумилева, доктор философских наук Юлия Шаповал рассказала о том, как разрабатывалась новая образовательная программа.

Как отмечает спикер, принципами реализации образовательной программы по психологии религии являются объективность, внеконфессиональность, научность, системность, признание религиозного плюрализма, которым следуют психологи религии во всем мире.

По ее словам, открытие образовательной программы «Психология религии» позволяет на серьезной научной основе выстраивать преподавание, научно-исследовательскую деятельность и практическую работу в данной области научного знания, основываясь на мировом опыте с учетом казахстанского контекста.

Поскольку «Психология религии» является новым направлением для казахстанского образования и науки, в Казахстане пока не хватает специалистов, которые бы вели научно-исследовательскую и практическую работу в сфере психологии религии, хотя во всем мире это направление давно существует и развивается.

- Исследования в области психологии религии достаточно широко распространены в мире, есть научные школы, свои специализированные журналы, как Международный журнал изучения психологии религии (The International Journal for the Psychology of Religion), действуют ассоциации психологов религии, — заключила Юлия Шаповал.