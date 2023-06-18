Дух приходит со временем – побывавший в Ираке хирург о карьере военного врача

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Военный хирург Аскар Маруфов уже около 30 лет помогает людям. Почти 20 лет назад он в течение года участвовал в миротворческой миссии в Ираке, где оперировал и военных, и гражданских, детей от 3 лет до стариков 80 лет. Некоторых спасать не удавалось. Сегодня он является заместителем начальника главного военного клинического госпиталя Министерства обороны РК – ведущим хирургом, полковником медицинской службы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Аскар Яхьяханович, поступая на учебу в медицинский институт, думали ли Вы о карьере военного врача?

- Если честно, то нет. Я поступал на аспирантуру в Москву после окончания медицинского института, но так случилось, что судьба меня свела с военной медициной. Меня призвали в Вооруженные силы в 1996 году и с того момента я в армии.

- Приходилось ли Вам проводить операции в экстремальных условиях?

- У нас практически все время случаются экстремальные ситуации. Это военно-полевая хирургия. Я начинал в медицинском пункте в поселке Шенгельды в Алматинской области. Там мы проводили некоторые операции при медпункте. В 90-е годы это разрешалось, мы совместно с врачами военного госпиталя Алматы (тогда он был центральным), оперировали солдат. Это операции варикоцеле, грыжесечения и другие. Сейчас я бы назвал это экстремальными условия. Потом я участвовал в миротворческой миссии в Республике Ирак. Сами знаете, там была война. Хоть там и было приспособленное здание медицинской роты, но приходилось оперировать и на блокпостах.







- Расскажите подробнее, как Вы попали в ряды военных врачей миротворческой миссии в Ираке?

- Мне было предложено пройти конкурс. Отбор я прошел, после чего было 5 месяцев подготовки, была и языковая подготовка, и инженерно-саперное дело. Я участвовал и помогал своим сослуживцам обезвреживать мины, подносить их, поэтому должен был знать технику безопасности, как правильно брать и нести боеприпасы. После этого мы уже отправились в Ирак. Там мы находились на базе «Дельта» в провинции Васит. Я оперировал раненых и пострадавших, среди них было и мирное население. Была, можно сказать, многонациональная дивизия. Кроме казахстанского контингента, были армянский, украинский, польский, а также Латвии и Литвы.

- С каким опытом Вы оттуда вернулись?

- Опыт, конечно, колоссальный. Военно-полевая медицина не каждому дана, не каждый доктор может себе позволить работать в таких условиях, особенно сейчас, когда есть современные клиники. Боевая травма может быть жизнеугрожающей, может быть пулевое ранение, ножевое ранение.

- Какие из них для Вас самые сложные?

- Любая операция сложная. Идя на операцию, даже если я ее уже 20 раз делал, я все равно беру книгу и читаю. Перед операцией за 20-30 минут я обязательно читаю, за день до операции вечером просматриваю рисунки по ее проведению. Каждый человек индивидуум, нет одинаковых пальцев, даже у одного человека левая и правая руки отличаются. Где-то сосуд проходит по-другому, где-то орган не так лежит, может быть, аномалия есть.

- Зная о Вашем опыте, кажется, что Вы бесстрашный человек. Есть ли у Вас страхи?

- Только дурак ничего не боится. Я даже иногда шучу с пациентами: «Не бойтесь, я сам боюсь». Человек не может не бояться. Конечно, всегда страшно.

- Какой работой Вы занимаетесь сегодня?

- Мы сейчас работаем в системе обязательного социального медицинского страхования, то есть оказываем услуги гражданскому населению. Сегодня как раз у нас поступили пациенты по ОСМС, будем проводить консилиум с коллегами, я их осмотрю, будем определяться с объемами оперативного вмешательства и приступим к операции.





- Как обстоят дела с оборудованием в военном госпитале, что бы Вы хотели улучшить?

- В принципе оборудование у нас хорошее. Даже учитывая те клиники, которые есть у нас в городе, не везде есть такое оборудование, какое есть у нас. Например, лазерный литотриптер, уретерореноскоп, эндоскопическое оборудование.

- Что для госпиталя значит работать в системе ОСМС?

- В денежном плане это нам ничего не дает, но работа с гражданскими дает нам больше опыта, больше патологий, с которыми нам приходится сталкиваться. Все-таки военнослужащие – это в основном здоровые люди. То есть руки уже будут совсем по-другому работать.

- Сколько операций в день Вы проводите?

- В день проводим по 5-6 операций.













- Довольны ли Вы условиями труда, как военного врача?

- Конечно, на гражданке зарплаты выше, но, если я бы был недоволен, я бы ушел, бросил бы все. От военной медицины я уже никуда не денусь.

- Порекомендовали ли бы Вы молодежи выбирать специальность военного врача?

- Посоветую. Почему нет?

- Вдруг не хватит духа?

- Дух приходит со временем, сразу не бывает такого, что родился и стал военным врачом. У меня тоже не семь пядей во лбу. Все приходило постепенно. У нас есть молодые офицеры в травматологии, урологии, хирургии, они работают и постепенно получают азы, несколько из них поступают в медицинскую академию. Я сам после Ирака окончил военно-медицинскую академию.

- Благодарю за беседу!