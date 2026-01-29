Дубай объявил конкурс на строительство виллы без участия людей
Муниципалитет Дубая объявил о международном конкурсе на строительство первой в мире жилой виллы, которую полностью возведут роботы. Проект станет частью стратегии по модернизации строительной отрасли эмирата, передает Kazinform со ссылкой на Gulf News.
Инициативу, представленную во вторник, реализует международный консорциум из более чем 25 технологических компаний и научных учреждений. Проект курируют Zacua Ventures и Würth Group. Задача — вывести автоматизированное строительство из стадии экспериментов и превратить его в реальную масштабируемую модель для мирового жилищного рынка.
О конкурсе объявили при запуске Центра строительных инноваций и исследований 04 ConTech Valley на территории Expo City Dubai. Новая площадка создана для испытаний материалов нового поколения и решений в сфере городской инфраструктуры.
Генеральный директор муниципалитета Дубая Марван Ахмед бин Галита заявил, что передовые строительные технологии — ключевой элемент видения Дубая как более эффективного, экологичного и надежного строительного центра. Конкурс должен помочь стартапам перейти от инноваций к реальному коммерческому использованию.
Вместе с запуском автоматизации Муниципалитет Дубая опубликовал Глобальный отчет ConTech. По прогнозам, к 2033 году мировые инвестиции в строительные технологии превысят 30 миллиардов долларов. Среднегодовой рост составит 17,5% — этому способствуют нехватка квалифицированных рабочих и растущая надежность аддитивных технологий.
Для развития отрасли совместно с Торгово-промышленной палатой Дубая создали рабочую группу ConTech. Она станет площадкой для координации госорганов, застройщиков и исследователей по вопросам регулирования и инвестиционного планирования.
Отдельно Муниципалитет Дубая и девелопер Sobha Realty запустили стратегию «70–70». К 2030 году 70% строительных процессов переведут на заводское производство, а уровень автоматизации на предприятиях достигнет минимум 70%.