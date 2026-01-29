Дубай объявил конкурс на строительство виллы без участия людей

Инициативу, представленную во вторник, реализует международный консорциум из более чем 25 технологических компаний и научных учреждений. Проект курируют Zacua Ventures и Würth Group. Задача — вывести автоматизированное строительство из стадии экспериментов и превратить его в реальную масштабируемую модель для мирового жилищного рынка.

О конкурсе объявили при запуске Центра строительных инноваций и исследований 04 ConTech Valley на территории Expo City Dubai. Новая площадка создана для испытаний материалов нового поколения и решений в сфере городской инфраструктуры.

Генеральный директор муниципалитета Дубая Марван Ахмед бин Галита заявил, что передовые строительные технологии — ключевой элемент видения Дубая как более эффективного, экологичного и надежного строительного центра. Конкурс должен помочь стартапам перейти от инноваций к реальному коммерческому использованию.

Вместе с запуском автоматизации Муниципалитет Дубая опубликовал Глобальный отчет ConTech. По прогнозам, к 2033 году мировые инвестиции в строительные технологии превысят 30 миллиардов долларов. Среднегодовой рост составит 17,5% — этому способствуют нехватка квалифицированных рабочих и растущая надежность аддитивных технологий.

Для развития отрасли совместно с Торгово-промышленной палатой Дубая создали рабочую группу ConTech. Она станет площадкой для координации госорганов, застройщиков и исследователей по вопросам регулирования и инвестиционного планирования.

Отдельно Муниципалитет Дубая и девелопер Sobha Realty запустили стратегию «70–70». К 2030 году 70% строительных процессов переведут на заводское производство, а уровень автоматизации на предприятиях достигнет минимум 70%.