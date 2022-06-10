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ДТП с возгоранием авто произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы
10 Июня 2022 11:43

ДТП с возгоранием авто произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль врезался в столб и загорелся ночью на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Водитель госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы сообщили, что 10 июня около 03:05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита. От удара произошла полная деформация кузова и авто загорелось.

«В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района», - отметил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.




Автор:
Корреспондент
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