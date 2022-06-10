12:55
10 Июня 2022 11:43
ДТП с возгоранием авто произошло на проспекте Аль-Фараби в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Автомобиль врезался в столб и загорелся ночью на проспекте Аль-Фараби в Алматы. Водитель госпитализирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В департаменте полиции Алматы сообщили, что 10 июня около 03:05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита. От удара произошла полная деформация кузова и авто загорелось.«В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района», - отметил начальник Управления дознания ДП Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Читайте также
Лента новостей
12:42
12:37
12:29
12:22
12:11
12:00
11:57
11:43
11:41
11:36
11:23
11:17
11:06
10:51
10:36
10:19
10:09
09:58
09:27