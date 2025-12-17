ДТП с участием супруги Рахмонова: МВД ожидает последнюю экспертизу

По его данным, расследование ДТП проводит департамент полиции Жамбылской области.

— Буквально на этой неделе мы ожидаем получения последней судебной экспертизы. После этого будем квалифицировать действия подозреваемого лица и передавать материалы через прокуратуру в суд, — сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

Напомним, 27 июля около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы — Екатеринбург» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

По информации, распространявшейся в сети, среди участников аварии оказались жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова.