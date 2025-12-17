РУ
    13:50, 17 Декабрь 2025

    ДТП с участием супруги Рахмонова: МВД ожидает последнюю экспертизу

    Расследование ДТП с участием супруги Шавката Рахмонова близится к завершению, сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ДТП с участием супруги Рахмонова
    Кадр из видео

    По его данным, расследование ДТП проводит департамент полиции Жамбылской области.

    — Буквально на этой неделе мы ожидаем получения последней судебной экспертизы. После этого будем квалифицировать действия подозреваемого лица и передавать материалы через прокуратуру в суд, — сказал Санжар Адилов в кулуарах Мажилиса.

    Напомним, 27 июля около 08:50 на 299-м километре автодороги республиканского значения «Алматы — Екатеринбург» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.

    По информации, распространявшейся в сети, среди участников аварии оказались жена и сын бойца UFC Шавката Рахмонова.

