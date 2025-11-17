РУ
    12:04, 17 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ДТП с детьми в Бестереке: дело передано в суд

    Уголовное дело о трагедии в селе Бестерек поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай, передает корреспондент агентства Kazinform.

    суд
    Фото: freepik

    Речь идет о производстве по статье 345 части 4 Уголовного кодекса.

    Как сообщили в суде, разбирательство будет проходить в открытом режиме.

    — Сейчас материал находится на стадии предварительного слушания, даты основных заседаний еще не назначены. Комментировать процесс судья сможет только после оглашения приговора — таковы правила ведения судебных дел, — уточнили в инстанции.

    Процедура предварительного этапа предполагает изучение материалов, определение перечня участников и подготовку к рассмотрению дела по существу. После назначения судебных заседаний суд сообщит дополнительную информацию.

    Напомним, трагедия в селе Бестерек Урджарского района произошла 19 августа. 55-летний водитель автомобиля марки Toyota, не справившись с управлением, сбил группу детей, которые играли у ворот дома, в 10 метрах от проезжей части. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один — по дороге в медицинское учреждение. Трое были доставлены в больницу. По поручению Президента, в область Абай вылетел военный самолет для оказания медпомощи.

    После стабилизации состояния, двоих пострадавших санавиацией доставили в Астану.

    Семьям погибших оказана вся необходимая поддержка в организации похорон, а также психологическая и материальная помощь.

    Водителя задержали и водворили в изолятор. Освидетельствование показало, что в момент совершения ДТП он был трезв. Позже его арестовали на два месяца.

    Но выяснилось, что мужчина страдает эпилепсией. Он стоял на учете еще с 2013 года, проверяется, каким образом он получил право управления транспортным средством. По закону, из-за риска внезапных приступов, которые могут обернуться трагедией, с таким диагнозом садиться за руль запрещено. После ДТП департамент полиции направил требование в Урджарский районный суд приостановить водительские права виновника трагедии, требование удовлетворено.

    Двое детей, пострадавших в ДТП в селе Бестерек Урджарского района области Абай, после тяжелых операций в сентябре выписаны домой.

    Но, к сожалению, еще одна девочка, находившаяся в коме, умерла в начале октября.

    Всего трагедия унесла жизни сразу троих детей из одной семьи, и двухлетнего малыша — из второй.

    Все они между собой — родственники, и гостили в Урджарском районе на каникулах у бабушки и дедушки.

    Нелли Нигматуллина
