ДТП с автобусом и экскаватором в Акмолинской области: названо количество пострадавших

Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 5 декабря на автодороге «Астана — Кабанбай батыр — Темиртау», возбуждено уголовное дело.

— Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению обстоятельств аварии и причин произошедшего. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса марки «Ивеко» допустил столкновение с движущимся впереди экскаватором, — пояснили в полиции.

Как добавили стражи порядка, всего в ДТП пострадали 12 человек, в том числе 2 водителя.

