РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:04, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    ДТП с автобусом и экскаватором в Акмолинской области: названо количество пострадавших

    Полицейские озвучили подробности ДТП, произошедшего на трассе в Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дтп
    Фото: Canva

    Как уточнили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место 5 декабря на автодороге «Астана — Кабанбай батыр — Темиртау», возбуждено уголовное дело.

    — Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению обстоятельств аварии и причин произошедшего. По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса марки «Ивеко» допустил столкновение с движущимся впереди экскаватором, — пояснили в полиции.

    Как добавили стражи порядка, всего в ДТП пострадали 12 человек, в том числе 2 водителя.

    Ранее сообщалось, что пассажирский автобус столкнулся с экскаватором в Акмолинской области: есть пострадавшие.

    Теги:
    Пострадавшие ДТП Регионы Казахстана Автобус Авария Акмолинская область
    Оксана Матасова
    Оксана Матасова
    Автор
    Сейчас читают