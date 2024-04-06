ДТП по дороге на Медеу произошло в Алматы: есть пострадавшие

Четыре человека пострадали в результате столкновения двух автомобилей по дороге на Медеу в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео с места происшествия распространяется в соцсетях.

— Страшная авария в сторону Медеу, — говорится в посте.

Как сообщили в департаменте полиции города, данное дорожно-транспортное происшествие произошло 5 апреля в 22:50 в Медеуском районе.

— Водитель автомашины Toyota Camry, следуя по улице Керей-Жанибек хандары в южном направлении, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки Mitsubishi. В результате ДТП водители и пассажиры обеих машин, в итоге четыре человека, получили телесные повреждения и обратились за медицинской помощью, — прокомментировали в ДП Алматы.

К расследованию факта ДТП приступили сотрудники управления полиции Медеуского района.

Напомним, полиция Алматы усилила контроль за владельцами мопедов, уже 38 двухколесных транспортных средств водворены на штрафстоянку.

Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия по улице Саина в Алматы.