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    01:25, 22 Март 2024 | GMT +6

    ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы

    ДТП со смертельным исходом произошло в Алматы
    Фото: kris_p_almaty_official

    Один человек погиб и двое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия по улице Саина в Алматы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Видео с места аварии появилось соцсетях. По информации департамента полиции, ДТП случилось 21 марта в 20:00 в Ауэзовском районе.

    - Водитель автомашины марки Mercedes, следуя по улице Саина в северном направлении, на пересечении с улицей Улугбека, не справился с управлением и допустил наезд на препятствие. В результате ДТП водитель скончался на месте, двое его пассажиров были госпитализированы, - проинформировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Начато досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.

    Теги:
    ДТП Регионы полиция Алматы Происшествия
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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