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ДТП на трассе в Туркестанской области: загорелся автомобиль, 15 человек пострадали

24 Ноября 2019 17:16
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ДТП на трассе в Туркестанской области: загорелся автомобиль, 15 человек пострадали

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области на трассе столкнулись 4 автомашины, двигавшиеся в одном направлении. В результате ДТП произошло возгорание одной из автомашин, пострадали 15 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в областном управлении здравоохранения, семь из 15 пострадавших находятся в реанимационном отделе в тяжёлом состоянии.

«Семь человек доставлены в реанимацию, состояние тяжелое. Трое в травматологии, четверо отправлены домой, они будут наблюдаться амбулаторно. Санавиацией в районную больницу прибыли нейрохирурги областной больницы. Пострадавшим сейчас делают операцию», - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа ДП Туркестанской области. Стражами порядка выясняются все обстоятельства произошедшего.

Полицейские Туркестанской области рекомендуют водителям соблюдать правила дорожного движения и быть осторожными на дорогах, особенно в плохую погоду.

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Ключевые слова: Туркестанская область, ДТП, Видео,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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