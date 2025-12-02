РУ
РУ
телерадиокомплекс президента РК
    14:03, 02 Декабрь 2025 | GMT +5

    ДТП на трассе Алматы-Бишкек: известны имена погибших спортсменов

    Вице-президент Национального сурдлимпийского комитета и глава Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов поделился подробностями страшной аварии с жертвами, случившейся в Алматинской области, передает Kazinform.

    снегопад, ДТП, дороги в Алматы
    Фото: ДП полиции г.Алматы

    Шакуов рассказал, что жертвами жуткого ДТП стали спортсмены, а именно пять ветеранов-сурдлимпийцев (атлетов с нарушениями слуха).

    — Лучшие друзья моего отца, возвращаясь с города Бишкек где проходил турнир по футболу среди глухих ветеранов, попали в аварию, где сразу пять глухих ветеранов погибли. Говорят, что груженный Камаз на огромной скорости врезался в авто Хонда Одиссей. Всех я знаю лично с детства, все лучшие друзья моего отца, — отметил Шакуов.

    Он привел имена погибших ветеранов спорта:

    • Асыл Ибраимов — тренер по футболу среди глухих спортсменов.
    • Дмитрий Мочальский — сурдлимпийский чемпион по шахматам, чемпион Европы по шахматам среди глухих спортсменов.
    • Сакен Смагулов — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.
    • Сергей Волковинский — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.
    • Серик Молдашев — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.

    Напомним, что по факту ДТП в ДП Алматинской области возбудили уголовное дело. 

