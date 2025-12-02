ДТП на трассе Алматы-Бишкек: известны имена погибших спортсменов

Шакуов рассказал, что жертвами жуткого ДТП стали спортсмены, а именно пять ветеранов-сурдлимпийцев (атлетов с нарушениями слуха).

— Лучшие друзья моего отца, возвращаясь с города Бишкек где проходил турнир по футболу среди глухих ветеранов, попали в аварию, где сразу пять глухих ветеранов погибли. Говорят, что груженный Камаз на огромной скорости врезался в авто Хонда Одиссей. Всех я знаю лично с детства, все лучшие друзья моего отца, — отметил Шакуов.

Он привел имена погибших ветеранов спорта:

Асыл Ибраимов — тренер по футболу среди глухих спортсменов.

Дмитрий Мочальский — сурдлимпийский чемпион по шахматам, чемпион Европы по шахматам среди глухих спортсменов.

Сакен Смагулов — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.

Сергей Волковинский — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.

Серик Молдашев — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.

Напомним, что по факту ДТП в ДП Алматинской области возбудили уголовное дело.



