ДТП на трассе Алматы-Бишкек: известны имена погибших спортсменов
Вице-президент Национального сурдлимпийского комитета и глава Ассоциации безопасности дорожного движения Арсен Шакуов поделился подробностями страшной аварии с жертвами, случившейся в Алматинской области, передает Kazinform.
Шакуов рассказал, что жертвами жуткого ДТП стали спортсмены, а именно пять ветеранов-сурдлимпийцев (атлетов с нарушениями слуха).
— Лучшие друзья моего отца, возвращаясь с города Бишкек где проходил турнир по футболу среди глухих ветеранов, попали в аварию, где сразу пять глухих ветеранов погибли. Говорят, что груженный Камаз на огромной скорости врезался в авто Хонда Одиссей. Всех я знаю лично с детства, все лучшие друзья моего отца, — отметил Шакуов.
Он привел имена погибших ветеранов спорта:
- Асыл Ибраимов — тренер по футболу среди глухих спортсменов.
- Дмитрий Мочальский — сурдлимпийский чемпион по шахматам, чемпион Европы по шахматам среди глухих спортсменов.
- Сакен Смагулов — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.
- Сергей Волковинский — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.
- Серик Молдашев — ветеран по футболу среди глухих, член Национальный сборной команды по футболу среди глухих.
Напомним, что по факту ДТП в ДП Алматинской области возбудили уголовное дело.