ДТП на блокпосту в Алматы: нарушитель арестован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя, протаранившего блокпост в Алматы, арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.

Позже стало известно , что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.

Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.

Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.