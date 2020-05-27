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ДТП на блокпосту в Алматы: нарушитель арестован

27 Мая 2020 17:34
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ДТП на блокпосту в Алматы: нарушитель арестован

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя, протаранившего блокпост в Алматы, арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.

Позже стало известно , что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.

Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.

Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.

По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.


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Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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