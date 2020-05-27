Новости
ДТП на блокпосту в Алматы: нарушитель арестован
27 Мая 2020 17:34
Поделиться:
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Водителя, протаранившего блокпост в Алматы, арестовали на два месяца, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Напомним, утром 25 мая пьяный водитель автомашины марки BMW протаранил блокпост в Алматы, в результате чего погибли двое полицейских.
Позже стало известно , что водитель автомобиля, протаранивший блокпост, ранее имел отношение к правоохранительным органам.
Третий пострадавший полицейский находится в реанимации.
Семьям погибших акимат Алматы выделит квартиры.
По итогам анализа ситуации были приняты строгие меры в отношении руководства департамента полиции Алматы.
Ключевые слова: Алматы, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- В Алматы наладили производство защитных средств и тестов на коронавирус
- Министр МВД посетил семьи погибших на блокпосту полицейских
- В Казахстане ликвидированы две преступные группировки - КНБ
- Массовый падеж диких уток зафиксирован на озере в ВКО
- У водителя автобуса, перевозившего детей, произошел микроинсульт в ВКО
- Крупный пожар произошел на Жайремском ГОК в Карагандинской области
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047