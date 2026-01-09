Дроны помогают выявлять заторы и следить за порядком в Алматы

Как сообщил начальник управления административной полиции города Серик Шумаев, дроны позволяют осуществлять мониторинг общей обстановки в общественных местах, на улично-дорожной сети, в зонах массового пребывания граждан и на прилегающих территориях.

— Их применение направлено на предупреждение правонарушений, выявление нарушений общественного порядка, в том числе мелких, мониторинг потенциально проблемных участков, а также оперативное реагирование на нештатные ситуации, — отметил он.

Использование беспилотников дает возможность в режиме реального времени получать объективную картину происходящего, своевременно выявлять скопления людей, заторы на дорогах, потенциально опасные участки, нарушения правил благоустройства и общественного порядка, а также координировать действия полицейских нарядов.

В полиции подчеркивают, что дроны применяются строго в рамках действующего законодательства и используются исключительно в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка и реализации принципа «Закон и порядок».

Отметим, что дроны с ИИ начали использовать в Казахстане для проверки состояния электросетей.