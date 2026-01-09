РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:03, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Дроны помогают выявлять заторы и следить за порядком в Алматы

    Беспилотные летательные аппараты используются в Алматы для повышения уровня общественной и дорожной безопасности, а также профилактики правонарушений, передает агентство Kazinform.

    Дроны помогают выявлять заторы и следить за порядком в Алматы
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Как сообщил начальник управления административной полиции города Серик Шумаев, дроны позволяют осуществлять мониторинг общей обстановки в общественных местах, на улично-дорожной сети, в зонах массового пребывания граждан и на прилегающих территориях.

    — Их применение направлено на предупреждение правонарушений, выявление нарушений общественного порядка, в том числе мелких, мониторинг потенциально проблемных участков, а также оперативное реагирование на нештатные ситуации, — отметил он.

    Использование беспилотников дает возможность в режиме реального времени получать объективную картину происходящего, своевременно выявлять скопления людей, заторы на дорогах, потенциально опасные участки, нарушения правил благоустройства и общественного порядка, а также координировать действия полицейских нарядов.

    В полиции подчеркивают, что дроны применяются строго в рамках действующего законодательства и используются исключительно в целях обеспечения безопасности граждан, защиты общественного порядка и реализации принципа «Закон и порядок».

    Отметим, что дроны с ИИ начали использовать в Казахстане для проверки состояния электросетей. 

    Теги:
    Закон и порядок Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Сейчас читают