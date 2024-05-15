Дроны используют для раннего выявления пожаров в ЗКО

Для раннего выявления лесных и степных пожаров в лесохозяйственных учреждениях Западно-Казахстанской области используются, кроме наблюдательных вышек, камеры видеонаблюдения и дроны. Об этом на брифинге региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и природопользования ЗКО Дархан Закарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В целях предупреждения лесных пожаров в учреждениях лесного хозяйства имеются 7 единиц пожарных наблюдательных вышек — Акжайк-1, Бурлин-1, Уральск-1, Чапаев-2, Январцев-2, 10 единиц камер видеонаблюдения — Акжайк-3, Бурлин-1, Уральск-3, Чапаев-1, Январцев-2. Наблюдение за территорией протяженностью 8 км позволяет оперативно обнаружить пожар и своевременно приступить к тушению пожара. У 8 лесохозяйственных учреждений имеется 8 «дронов» — Акжайыкское КГУ, Бурлинское КГУ, Тайпакское КГУ, Уральское КГУ, Урдинское КГУ, Шынгырлауское КГУ, Чапаевское КГУ, Январцевское КГУ, — сказал Дархан Закарин.

По его словам, беспилотные летательные аппараты используются для выявления браконьерской деятельности труднопроходимых участках леса, и в целях раннего выявления мест, где начинаются лесные и степные пожары.

Спикер отметил, что большую роль в быстром обнаружении и тушении лесных пожаров играет оснащенность противопожарной материально-технической базы лесохозяйственных учреждений. Лесохозяйственным учреждениям выделяются значительные средства для укрепления материально-технической базы, на которые приобретаются трактора различных марок, патрульные автомашины, прицепные пожарные комплексы, плуги, грабли, лесопосадочные машины. Для сотрудников приобретены 420 раций, 135 ранцевых опрыскивателей, 80 респираторных масок.

Как сообщалось ранее, в этом году для укрепления материально-технической базы лесохозяйственных организаций ЗКО из областного бюджета выделено 931,2 млн тенге.