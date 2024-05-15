Около миллиарда тенге выделили на укрепление материально-технической базы лесхозов ЗКО

В Западно-Казахстанской области для укрепления материально-технической базы лесохозяйственных организаций выделено из областного бюджета 931,2 миллиона тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и природопользования ЗКО Дархан Закарин на брифинге региональной службы коммуникаций, на выделенные средства планируется приобретение 33 тракторов различных марок, 27 мотоциклов, двух пожарных машин на базе «КамАЗ», четырех патрульных автомашин.

По его словам, система раннего выявления лесных пожаров стала одним из проблемных вопросов в регионе.

— Установка системы раннего выявления лесных пожаров, состоящей из 10 видеокамер на территории Акжайыкского, Борлинского, Тайпакского, Уральского, Январцевского районов коммунальным государственным учреждением по защите леса и животного мира для своевременного выявления и локализации лесных пожаров поддержана в областном бюджете. Сейчас проводятся процедуры государственных закупок, — сказал Д. Закарин.

Как сообщил заместитель руководителя управления, в прошлом году на оснащение базы лесохозяйственных учреждений было выделено из местного бюджета 1 187 миллионов тенге, на которые были приобретены 26 тракторов, 15 патрульных автомашин, 129 единиц технического оборудования.

Кроме того, в областном акимате было дополнительно предусмотрено 75 миллионов тенге для борьбы с лесными пожарами, на эти деньги были приобретены оборудование и техника.

В 2023 году из резервов Правительства были выделены 45 миллионов тенге для защиты сотрудников пожарных станций учреждений охраны леса и природы, на них приобрели 220 наборов для пожаротушения.

В ЗКО общая площадь земель Государственного лесного фонда составляет 222 159 гектаров, из них 88 482 гектара покрыты лесом. В распоряжении лесных учреждений имеются восемь централизованных лесных пожарных станций со 109 сотрудниками.