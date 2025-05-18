Дроны используют для предотвращения выпадения детей из окон в Усть-Каменогорске

За месяц с небольшим в регионе выпали из окон двое детей. Оба малыша живы, но получили травмы и проходят лечение.

Современные технологии — на службе профилактики

В разгар майской жары у горожан открыты окна. Но именно в такие дни риск несчастных случаев особенно высок. По данным ДЧС ВКО, в прошлом году из окон в регионе выпали восемь детей, один из них погиб.

Чтобы остановить тревожную статистику, спасатели прибегли к необычному способу профилактики — в небо над дворами запустили дроны с акустическими системами, которые вслух напоминают жителям о безопасности.

Фото: ДЧС ВКО

Теперь над дворами кружат беспилотники с громкоговорителями. Они не только озвучивают правила безопасности, но и показывают, как выглядят специальные оконные замки и фиксаторы. Их важно установить в квартирах, где есть маленькие дети.

— Стоит родителям лишь на минуту отвлечься, и беда может произойти. Мы хотели не просто раздать памятки, а действительно привлечь внимание, заставить взрослых остановиться и подумать о безопасности своих детей, — говорит заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

Помощь — не только словами

В ходе акции спасатели не ограничились информационной работой. В семьях с низким доходом и у многодетных родителей они установили защитные устройства на окна. В ДЧС подчёркивают: москитная сетка — не защита. Она не выдержит даже веса маленького ребёнка.

Фото: ДЧС ВКО

Родителям рекомендуют:

— убирать от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник;

— ставить замки и фиксаторы;

— не оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами и балконами.

Профилактическая работа будет продолжена на территории всей области.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года из окон выпали уже более 30 детей.