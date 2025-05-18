РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:02, 18 Май 2025 | GMT +5

    Дроны используют для предотвращения выпадения детей из окон в Усть-Каменогорске

    «Говорящие» дроны в Усть-Каменогорске предупреждают об опасности открытых окон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дрон
    Фото: ДЧС ВКО

    За месяц с небольшим в регионе выпали из окон двое детей. Оба малыша живы, но получили травмы и проходят лечение.

    Современные технологии — на службе профилактики

    В разгар майской жары у горожан открыты окна. Но именно в такие дни риск несчастных случаев особенно высок. По данным ДЧС ВКО, в прошлом году из окон в регионе выпали восемь детей, один из них погиб.

    Чтобы остановить тревожную статистику, спасатели прибегли к необычному способу профилактики — в небо над дворами запустили дроны с акустическими системами, которые вслух напоминают жителям о безопасности.

    дрон
    Фото: ДЧС ВКО

    Теперь над дворами кружат беспилотники с громкоговорителями. Они не только озвучивают правила безопасности, но и показывают, как выглядят специальные оконные замки и фиксаторы. Их важно установить в квартирах, где есть маленькие дети.

    — Стоит родителям лишь на минуту отвлечься, и беда может произойти. Мы хотели не просто раздать памятки, а действительно привлечь внимание, заставить взрослых остановиться и подумать о безопасности своих детей, — говорит заместитель начальника ДЧС ВКО Исхар Савазов.

    Помощь — не только словами

    В ходе акции спасатели не ограничились информационной работой. В семьях с низким доходом и у многодетных родителей они установили защитные устройства на окна. В ДЧС подчёркивают: москитная сетка — не защита. Она не выдержит даже веса маленького ребёнка.

    спасатели
    Фото: ДЧС ВКО

    Родителям рекомендуют:

    — убирать от окон мебель, по которой ребёнок может забраться на подоконник;

    — ставить замки и фиксаторы;

    — не оставлять детей без присмотра, особенно в комнатах с открытыми окнами и балконами.

    Профилактическая работа будет продолжена на территории всей области.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала года из окон выпали уже более 30 детей.

    Теги:
    ВКО Дети Регионы Общество Спасатели Усть-Каменогорск
    Нелли Нигматуллина
    Нелли Нигматуллина
    Автор
    Сейчас читают