Дроны и цифровые платформы: Казахстан внедряет новые решения в сельском хозяйстве

Представители Минсельхоза РК и Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере цифровизации агропромышленного комплекса, передает Kazinform со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

— Основное внимание было уделено развитию современных инструментов мониторинга сельскохозяйственных процессов, а также вопросам интеграции данных, получаемых с использованием беспилотных летательных аппаратов, с цифровыми платформами и информационными панелями, — отметили в Министерстве.

Стороны рассмотрели возможности применения цифровых решений для автоматизированного сбора, обработки, систематизации и визуализации данных. Использование таких технологий позволит повысить оперативность получения информации о состоянии сельскохозяйственных угодий, расширить возможности аналитики и прогнозирования.

Также отдельное внимание уделено вопросам дальнейшего совершенствования цифровых инструментов и обеспечению их эффективного взаимодействия с существующими информационными системами в агропромышленном комплексе.

Стороны отметили значительный потенциал цифровых технологий в повышении эффективности государственного мониторинга и управления в сфере сельского хозяйства.

Подчеркнута важность продолжения совместной работы по внедрению современных решений, развитию цифровой инфраструктуры и обмену опытом в области применения инновационных технологий в аграрном секторе.

— Взаимодействие МСХ РК и ФАО направлено на дальнейшее совершенствование цифровых инструментов, повышение качества данных и создание условий для принятия более эффективных и своевременных решений в агропромышленном комплексе, — почдеркнули в Минсельхозе Казахстана.

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