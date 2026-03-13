Дрон будет призывать жителей Талдыкоргана прийти на референдум
15 марта, в день проведения республиканского референдума, в Талдыкоргане будет задействован дрон, который с воздуха будет призывать жителей принять участие в голосовании. Беспилотник пролетит над улицами города и через громкоговоритель напомнит горожанам о важности участия в референдуме, передает корреспондент агентства Kazinform.
По данным территориальной комиссии референдума, в списки участников голосования по городу включено 136 834 гражданина.
— В Талдыкоргане функционируют одна городская территориальная комиссия референдума и 68 участковых комиссий. В состав городской комиссии входят семь человек, а в участковых комиссиях задействовано 566 членов, — сообщил председатель территориальной комиссии референдума города Талдыкорган Адилет Рымтаев.
Кроме того, в областном центре запущены call-центры, через которые граждане могут узнать адрес и номер своего участка для голосования.
Отмечается, что все участки для рефендума расположены на первых этажах зданий. На них оборудованы специальные уголки для граждан с инвалидностью.
Кроме того, на территории города в период голосования будут работать 18 инватакси и 15 сурдопереводчиков, чтобы обеспечить доступность голосования для всех категорий граждан.
— Каждый гражданин имеет право сделать свой выбор. Важен голос каждого из нас, — отметил Адилет Рымтаев.
Все избирательные участки для проведения республиканского референдума полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом. Всего по стране будет работать 10 402 участков референдума. В списки участников включены 12 461 796 граждан.