Дрон будет призывать жителей Талдыкоргана прийти на референдум

По данным территориальной комиссии референдума, в списки участников голосования по городу включено 136 834 гражданина.

— В Талдыкоргане функционируют одна городская территориальная комиссия референдума и 68 участковых комиссий. В состав городской комиссии входят семь человек, а в участковых комиссиях задействовано 566 членов, — сообщил председатель территориальной комиссии референдума города Талдыкорган Адилет Рымтаев.

Кроме того, в областном центре запущены call-центры, через которые граждане могут узнать адрес и номер своего участка для голосования.

Отмечается, что все участки для рефендума расположены на первых этажах зданий. На них оборудованы специальные уголки для граждан с инвалидностью.

Кроме того, на территории города в период голосования будут работать 18 инватакси и 15 сурдопереводчиков, чтобы обеспечить доступность голосования для всех категорий граждан.

— Каждый гражданин имеет право сделать свой выбор. Важен голос каждого из нас, — отметил Адилет Рымтаев.

Ранее в Центральной комиссии референдума рассказали какие условия будут созданы для людей с инвалидностью на предстоящем референдуме в Казахстане.

Все избирательные участки для проведения республиканского референдума полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом. Всего по стране будет работать 10 402 участков референдума. В списки участников включены 12 461 796 граждан.