    05:02, 13 Март 2026 | GMT +5

    Дрон будет призывать жителей Талдыкоргана прийти на референдум

    15 марта, в день проведения республиканского референдума, в Талдыкоргане будет задействован дрон, который с воздуха будет призывать жителей принять участие в голосовании. Беспилотник пролетит над улицами города и через громкоговоритель напомнит горожанам о важности участия в референдуме, передает корреспондент агентства Kazinform.

    СҚО-да референдумда 4 мыңнан астам адам алғаш рет дауыс береді
    Фото: СҚО аумақтық референдум комиссиясы

    По данным территориальной комиссии референдума, в списки участников голосования по городу включено 136 834 гражданина.

    — В Талдыкоргане функционируют одна городская территориальная комиссия референдума и 68 участковых комиссий. В состав городской комиссии входят семь человек, а в участковых комиссиях задействовано 566 членов, — сообщил председатель территориальной комиссии референдума города Талдыкорган Адилет Рымтаев.

    Кроме того, в областном центре запущены call-центры, через которые граждане могут узнать адрес и номер своего участка для голосования.

    Отмечается, что все участки для рефендума расположены на первых этажах зданий. На них оборудованы специальные уголки для граждан с инвалидностью.

    Кроме того, на территории города в период голосования будут работать 18 инватакси и 15 сурдопереводчиков, чтобы обеспечить доступность голосования для всех категорий граждан.

    — Каждый гражданин имеет право сделать свой выбор. Важен голос каждого из нас, — отметил Адилет Рымтаев.

    Ранее в Центральной комиссии референдума рассказали какие условия  будут созданы для людей с инвалидностью на предстоящем референдуме в Казахстане.

    Все избирательные участки для проведения республиканского референдума полностью готовы к работе в Казахстане и за рубежом. Всего по стране будет работать 10 402 участков референдума. В списки участников включены 12 461 796 граждан.

     

    Область Жетысу Конституционная реформа Референдум-2026 Талдыкорган
    Айгерим Коппаева
