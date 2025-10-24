РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    11:35, 24 Октябрь 2025 | GMT +5

    Дрифт и лошадь на дороге: троих водителей лишили прав в Алматинской области

    Возле села Шамалган Алматинской области группа молодых людей устроила дрифт, грубо нарушив правила дорожного движения, передает агентство Kazinform.

    Кадр из видео

    В социальных сетях появилось видео, на котором несколько автомобилей перекрыли дорогу. В центре проезжей части — мужчина на лошади с флагом в руках, рядом два автомобиля выполняют дрифт.

    В департаменте полиции региона сообщили, что все участники инцидента были установлены и доставлены в районное подразделение для разбирательства.

    — Нарушителями оказались жители Карасайского района, 1999, 2003 и 2007 годов рождения. В отношении этих лиц составлены административные материалы по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях. Все их транспортные средства были помещены на специализированную штрафную стоянку, а сами водители лишены права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

    Кроме того, с нарушителями проведена профилактическая беседа, в ходе которой им разъяснили нормы законодательства и последствия подобного безответственного поведения.

    В полиции подчеркнули, что подобные действия создают непосредственную угрозу жизни и безопасности не только самих нарушителей, но и других участников дорожного движения.

    Ранее в Алматы водителя спорткара арестовали на пять суток за дрифт у автозаправочной станции.

    Теги:
    Алматинская область ПДД
