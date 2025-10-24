Дрифт и лошадь на дороге: троих водителей лишили прав в Алматинской области

В социальных сетях появилось видео, на котором несколько автомобилей перекрыли дорогу. В центре проезжей части — мужчина на лошади с флагом в руках, рядом два автомобиля выполняют дрифт.

В департаменте полиции региона сообщили, что все участники инцидента были установлены и доставлены в районное подразделение для разбирательства.

— Нарушителями оказались жители Карасайского района, 1999, 2003 и 2007 годов рождения. В отношении этих лиц составлены административные материалы по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях. Все их транспортные средства были помещены на специализированную штрафную стоянку, а сами водители лишены права управления транспортными средствами на срок 6 месяцев, — прокомментировали в пресс-службе ДП.

Кроме того, с нарушителями проведена профилактическая беседа, в ходе которой им разъяснили нормы законодательства и последствия подобного безответственного поведения.

В полиции подчеркнули, что подобные действия создают непосредственную угрозу жизни и безопасности не только самих нарушителей, но и других участников дорожного движения.

Ранее в Алматы водителя спорткара арестовали на пять суток за дрифт у автозаправочной станции.