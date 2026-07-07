Древнюю птицу с необычным хвостом нашли в Китае

Ученые обнаружили в Китае уникальную окаменелость древней птицы, которая впервые показала, как поэтапно формировался короткий хвост современных птиц, передает Kazinform со ссылкой на БРИКС ТВ.

Ученые из Китайской академии наук обнаружили в провинции Фуцзянь хорошо сохранившуюся окаменелость древней птицы, которая помогла прояснить один из самых обсуждаемых вопросов эволюции — каким образом длинный хвост древних птиц и динозавров превратился в короткий хвост современных пернатых. Об этом сообщает издание БРИКС ТВ со ссылкой на «Кэцзи жибао».

До сих пор исследователи не могли определить, что произошло раньше: сокращение длины хвоста или сращивание его позвонков в пигостиль — костную структуру, характерную для современных птиц. У древних динозавров и первых птиц хвост состоял более чем из 30 позвонков и нередко превышал длину тела, тогда как у современных видов он значительно короче и заканчивается пигостилем, который помогает управлять рулевыми перьями и сохранять равновесие во время полета.

Новая находка позволила восстановить последовательность этих изменений. У найденной птицы хвост уже заметно укоротился — количество позвонков сократилось примерно до 15. Однако они еще не срослись в пигостиль. Именно такое переходное состояние долгое время отсутствовало в палеонтологической летописи.

По мнению ученых, это подтверждает, что эволюция хвоста происходила постепенно. Сначала уменьшались его длина и число позвонков, а уже затем они объединялись в единую костную структуру.

Исследователи отмечают, что укороченный хвост делал тело легче, смещал центр тяжести ближе к крыльям и улучшал маневренность в полете. Такие изменения могли давать древним птицам важное эволюционное преимущество.

Еще одной особенностью находки стали небольшие размеры животного. Длина древней птицы составляла около 20 сантиметров, а вес — от 74 до 163 граммов. Это свидетельствует о том, что некоторые линии птиц сравнительно быстро уменьшались в размерах, вероятно, приспосабливаясь к жизни на деревьях и активному полету.

Ученые также обращают внимание, что провинция Фуцзянь уже известна многочисленными находками древних птиц с разными стадиями развития хвоста — от длиннохвостых форм до видов с полностью сформированным пигостилем. Это указывает на то, что в конце юрского периода, около 161–143 миллионов лет назад, эволюция птиц шла сразу по нескольким направлениям, а их разнообразие было значительно выше, чем считалось ранее.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством БРИКС ТВ.

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