Древний город IV века обнаружили в пустыне Египта

Археологи обнаружили в египетском оазисе Дахла хорошо сохранившийся город византийской эпохи IV века, который помогает по-новому взглянуть на жизнь региона более 1600 лет назад, передает Kazinform со ссылкой на БЕЛТА .

Археологи сделали крупное открытие в западной пустыне Египта, где в оазисе Дахла обнаружили хорошо сохранившийся город византийской эпохи. По данным издания БЕЛТА, во время раскопок специалисты нашли жилые кварталы IV века, базилику, две сторожевые башни, оборонительные стены и дома с просторными приемными залами и сводчатыми крышами.

Как сообщил генеральный секретарь Высшего совета по древностям Хишам эль-Лейти, город был спланирован по четкой схеме: главные улицы тянулись с севера на юг и пересекались с востока на запад, образуя общественные площади. На возвышенности располагалась базилика середины IV века, рядом сохранились две сторожевые башни и мощные укрепления.

Среди находок археологов — хлебопекарные печи, кухонная утварь, каменные жернова, а также бронзовые и золотые монеты времен римского императора Констанция II. Кроме того, специалисты обнаружили около 200 фрагментов керамики с надписями, включая записи о торговых сделках. Особое внимание исследователей привлек дом церковного диакона Тису, который, предположительно, до строительства базилики использовался как домашняя церковь.

В Министерстве туризма и древностей Египта отметили, что находка раскрывает подробности повседневной жизни, городского развития и экономической деятельности в период, когда Египет был частью Византийской империи.

Еще одной важной находкой стали 18 древних гробниц, обнаруженных на археологическом памятнике Марина-эль-Аламейн примерно в 100 километрах к западу от Александрии. Теперь общее количество найденных здесь захоронений достигло 48. Во время раскопок археологи обнаружили глиняные сосуды, амфоры, лампы, алтари, известняковые чаши, гранитный саркофаг длиной 2,5 метра с останками человека и гипсовую статую сфинкса.

По информации издания, Марина-эль-Аламейн, открытая археологами в 1986 году, считается древним греко-римским портовым городом Левкаспис, основанным во II веке и процветавшим вплоть до IV века.

Напомним, в Костанайской области археологи обнаружили редкие захоронения каменного века.