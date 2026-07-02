Редкие захоронения каменного века обнаружили археологи в Костанайской области

В Аулиекольском районе Костанайской области археологи обнаружили три захоронения эпохи неолита, которые предварительно датируются VII–V тысячелетиями до нашей эры. По словам ученых, подобные находки крайне редки и могут стать одной из самых значимых археологических находок последних лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Тургайская археологическая экспедиция Костанайского регионального университета имени Ахмета Байтурсынулы в этом году проводит исследования сразу на трех памятниках в Аулиекольском районе — Шили, Сулуколь и Буруктал.

Фото: Ирина Шевнина

Работы ведутся в рамках научного гранта Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан. В экспедиции принимают участие сотрудники археологической лаборатории университета, а также студенты-историки и волонтеры.

Фото: Ирина Шевнина

Как сообщила археолог Ирина Шевнина, во время раскопок ученым удалось сделать уникальную находку.

— Мы исследуем памятники эпохи неолита, относящиеся к VII–V тысячелетиям до нашей эры, маханджарской культуры. Помимо традиционных находок — каменных и костяных орудий, керамики и украшений — нам удалось обнаружить три погребения: ребенка и двух взрослых. Они находились под полом древних жилищ, — рассказала она.

Фото: Ирина Шевнина

По словам археолога, захоронения каменного века встречаются крайне редко, особенно относящиеся к эпохе неолита.

— Для Казахстана и, в частности, для Костанайской области это своего рода сенсация. Нам еще предстоит провести детальное исследование, однако уже сейчас можно уверенно сказать, что это именно погребения эпохи каменного века. Ошибки здесь быть не может, — отметила Ирина Шевнина.

Фото: Ирина Шевнина

Еще одним важным результатом экспедиции стало обнаружение жилищ маханджарской культуры. Ранее археологам удавалось исследовать лишь стоянки древних людей, однако зафиксировать конструкции самих жилищ не получалось. С прошлого года исследования ведутся на памятнике Шили, где впервые были обнаружены полуземлянки маханджарской культуры.

Фото: Ирина Шевнина

Именно под полом этих древних жилищ археологи и нашли захоронения.

По словам ученых, подобная традиция была характерна для ряда древних культур сопредельных территорий, в том числе Средней Азии, где в эпоху каменного века умерших нередко хоронили непосредственно под полом жилищ.

Фото: Ирина Шевнина

Исследования на памятниках продолжаются. Археологам еще предстоит изучить найденные останки и определить их особенности, а также получить новые данные о жизни населения Тургайского региона в эпоху неолита.

Ранее на севере Казахстана обнаружили новые артефакты эпохи Золотой Орды.