Древний антарктический лед раскрывает климатическое прошлое Земли

До настоящего времени самые древние непрерывные керны льда имели возраст около 800 000 лет. Команда проекта COLDEX увеличила временной охват исследований примерно в шесть раз, достигнув эпохи, когда климат Антарктиды переживал серьезные изменения.

Вместо того чтобы бурить глубоко вглубь континента, как это было сделано в ходе недавних европейских проектов по извлечению керна возрастом 1,2 миллиона лет, американские ученые пошли другим путем. Они сосредоточились на окраинах Восточно-Антарктического ледникового щита, где ветра, обнаженные горные хребты и экстремально низкие температуры естественным образом сохранили древние слои льда близко к поверхности.

Полевые исследования в районе Аллан-Хиллз требуют многих месяцев работы в одних из самых экстремальных условий на Земле. Ученые живут в ледовом лагере и бурят слои толщиной до 200 метров, извлекая фрагменты климатической летописи, сохранившиеся на протяжении миллионов лет.

Предварительные анализы показывают, что за последние шесть миллионов лет температура в Антарктиде снизилась примерно на 12 °C — это первые прямые доказательства столь длительного похолодания на континенте. Восстанавливая уровни атмосферного углерода и температуру океанов того времени, ученые надеются лучше понять, как развивались естественные климатические циклы до появления человеческого влияния и каким образом аналогичные процессы могут воздействовать на современное глобальное потепление.

Команда COLDEX планирует вернуться в район Аллан-Хиллз уже в следующем году, чтобы найти еще более древние образцы. С 2026 по 2031 год ученые планируют реализовать более масштабный проект, который позволит заглянуть еще дальше в ледяное прошлое Земли и, возможно, найти самый древний воздух, сохранившийся на планете.

