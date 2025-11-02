Древний антарктический лед раскрывает климатическое прошлое Земли
Американские исследователи обнаружили в районе Аллан-Хиллз в Восточной Антарктиде образцы льда и древнего воздуха возрастом около шести миллионов лет — это самый древний датированный лед, когда-либо найденный на Земле. Это открытие предоставляет новые данные о периоде, когда глобальная температура и уровень моря превышали нынешние показатели, передает агентство Kazinform со ссылкой на государственный университет Орегоны.
До настоящего времени самые древние непрерывные керны льда имели возраст около 800 000 лет. Команда проекта COLDEX увеличила временной охват исследований примерно в шесть раз, достигнув эпохи, когда климат Антарктиды переживал серьезные изменения.
Вместо того чтобы бурить глубоко вглубь континента, как это было сделано в ходе недавних европейских проектов по извлечению керна возрастом 1,2 миллиона лет, американские ученые пошли другим путем. Они сосредоточились на окраинах Восточно-Антарктического ледникового щита, где ветра, обнаженные горные хребты и экстремально низкие температуры естественным образом сохранили древние слои льда близко к поверхности.
Полевые исследования в районе Аллан-Хиллз требуют многих месяцев работы в одних из самых экстремальных условий на Земле. Ученые живут в ледовом лагере и бурят слои толщиной до 200 метров, извлекая фрагменты климатической летописи, сохранившиеся на протяжении миллионов лет.
Предварительные анализы показывают, что за последние шесть миллионов лет температура в Антарктиде снизилась примерно на 12 °C — это первые прямые доказательства столь длительного похолодания на континенте. Восстанавливая уровни атмосферного углерода и температуру океанов того времени, ученые надеются лучше понять, как развивались естественные климатические циклы до появления человеческого влияния и каким образом аналогичные процессы могут воздействовать на современное глобальное потепление.
Команда COLDEX планирует вернуться в район Аллан-Хиллз уже в следующем году, чтобы найти еще более древние образцы. С 2026 по 2031 год ученые планируют реализовать более масштабный проект, который позволит заглянуть еще дальше в ледяное прошлое Земли и, возможно, найти самый древний воздух, сохранившийся на планете.
Оригинал текста на английском языке можно прочитать здесь.
