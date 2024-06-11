В Антарктиде извлекли горные породы возрастом 1 млрд лет

Ученые успешно реализовали проект по извлечению из-подо льда образцов горных пород. Полученные образцы имеют возраст порядка 1 млрд лет и должны помочь объяснить причины магнитной аномалии на побережье Антарктиды, которая протягивается на сотни километров, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщил заместитель генерального директора — начальник отдела геологии и минеральных ресурсов Антарктиды Всероссийского научно-исследовательского института геологии и минеральных ресурсов Мирового океана имени академика И. С. Грамберга (ФГБУ «ВНИИОкеанология») Герман Лейченков.

— Выбранное для бурения место расположено в центре магнитной аномалии, на вершине локального поднятия коренного ложа (твердой поверхности Антарктиды — прим. ТАСС). Источник этой аномалии остается неизвестным. Предполагается, что аномалия связана с тектоническим швом, который является границей сращивания Антарктиды и Индии в позднем протерозое — в то время, когда на планете зародился суперконтинент Родиния, — рассказал Лейченков.

Чтобы получить доступ к подледниковой поверхности этого тектонического шва, специалистам необходимо было преодолеть ледниковый щит толщиной более 550 метров. С этой целью в 30 километрах к югу от береговой зимовочной станции «Прогресс» на высоте около 700 м от уровня моря учеными была пробурена скважина, из которой удалось извлечь керн горной породы длиной 48 см, а также непрерывный керн антарктического льда. Последний поможет реконструировать климат и состояние атмосферы в Антарктиде не менее чем за последние 10 тысяч лет.

Анализ полученных горных пород должен помочь ученым понять происхождение магнитной аномалии, которая обусловлена толщей горных пород, намагниченной под действием древнего и современного геомагнитного поля Земли. Ширина этого пространства с отличным от остальных территорий вокруг магнитным полем составляет около 4 км.

Ледовое бурение проводилось в рамках совместного российско-китайского проекта. В совместном проекте с китайской стороны участвует Цзилиньский университет и Китайский университет Геонаук (Пекин). Работать с полученными образцами будут в лаборатории ФГБУ «ВНИИОкеанология» в Санкт-Петербурге, а также в лаборатории Китайского университета Геонаук (Пекин). Ледовые керны будут изучаться в лаборатории изменений климата и окружающей среды Арктического и антарктического института. Бурение выполнялось при организационной поддержке Российской антартической экспедиции ААНИИ Росгидромета.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС